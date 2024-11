Estos son los tres mejores K-Dramas románticos para disfrutar en Navidad, ¿dónde verlos?

Los K-Dramas románticos son una excelente opción para ver en Navidad, pues este tipo de contenidos coreanos tienen una atmósfera emotiva que puede transportar a la magia de la temporada navideña. Además, algunos están ambientados en invierno, con escenarios nevados y decoraciones navideñas, lo que crea el ambiente perfecto para las fiestas.

Aunque en Corea del Sur la Navidad no es una celebración tan popular, si es una fecha especial para las parejas, pues normalmente salen a cenar algo delicioso, así que es una festividad muy romántica para los coreanos, quienes suelen regalarse objetos de valor en esta época.

En ese sentido, hay muchos K-Dramas románticos que se pueden disfrutar, por lo que aquí te decimos cuáles son las producciones coreanas que se deben ver en esta temporada y dónde puedes encontrarlos para que no estes perdiendo el tiempo en buscar lo que verás el próximo 24 de diciembre.

Los cinco mejores K-Dramas románticos para disfrutar en Navidad, ¿dónde verlos?

“Touch Your Heart”

(Créditos: Viki)

Con un total de 16 episodios, “Touch Your Heart” es un K-Drama romántico que muestra la historia va de Oh Yoon Seo (Yoo In Na), una actriz que se está preparando para su papel como abogada, por lo que comienza a trabajar en una firma de abogados para conocer cómo funciona esta profesión. Pero, es asignada como secretaria de Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook), un abogado adicto al trabajo que no se impresiona de nada ni nadie.

Sin embargo, esto cambiará cuando Jung Rok se dé cuenta de que Yoon Seo es una persona cálida y cariñosa, así que ambos se enamorarán en esta historia perfecta para disfrutar en Navidad, la cual está disponible en Viki o Apple TV.

“Pinocchio”

(Créditos: Viki)

Con un total de 20 capítulos, “Pinocho” es un K-Drama sumamente entretenido y romántico. La historia trata de Choi Dal Po (Lee Jong Suk) un hombre atormentado por su pasado que aspira a ser periodista televisivo para descubrir la verdad de su vida. Choi In Ha (Park Shin Hye), quien fue adoptada por la familia Choi, también aspira a ser periodista, pero sufre del “síndrome de Pinocho”, una enfermedad que le provoca hipo cada vez que miente.

Actualmente, se encuentra disponible en Netflix o Viki, por lo que no te pierdas esta producción coreana ideal para disfrutar en Navidad con familia o amigos.

"Goblin"

(Créditos: Viki)

Con solamente 16 episodios, "Goblin" se ha convertido en uno de los K-Dramas más vistos de todos los tiempos, pues esta romántica historia trata de Kim Shin, también conocido como el Goblin, (Gong Yoo), quien está maldito y ha vivido por mil años. Por su parte, Ji Eun Tak (Kim Go Eun), quien es huérfana, tiene la capacidad de ver fantasmas, por lo que también lo ve a él.

En algún momento, ambos se encuentran y comienzan una historia de amor única. Actualmente, esta producción coreana está disponible en Viki o en Amazon Prime Video.

