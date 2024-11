Silvana La Marciana llama "joto" a Ricardo Peralta y la comunidad LGBTQ+ la tunde en redes, ¿cuál es la nueva polémica en TikTok?

Una nueva polémica ha crecido en TikTok e incluye a varios creadores de contenido, entre ellos Silvana La Marciana, quien hace unos días aplaudió que el público abucheara a Ricardo Peralta en la alfombra amarilla de la película "Wicked", un momento sumamente viral en redes sociales desde la semana pasada. En un clip que compartió en la plataforma de videos, la influencer criticó al exparticipante de La Casa de los Famosos México, donde se vio envuelto en una larga lista de polémicas; sin embargo, las palabras de la joven causaron revuelo en redes porque llamó "joto" al también influencer.

A través de TikTok la joven compartió un video asegurando que no le agradan "los jotos misóginos" e inmediatamente comenzó a hablar sobre Ricardo Peralta añadiendo el gusto que le dio que lo hayan "abucheado en la alfombra, verlo humillado, un pinche loser. a mí sí me dio un pinche gusto", dijo. Durante su discurso agregó que si lo anterior la hace mala persona, se confesará pues eso se merecía el creador de contenido.

"El haber dicho que el feminismo y esa lucha no existía no es un juego y eso no se olvida. El afirmar y decir que una mujer es paciente cero de una enfermedad de transmisión sexual que tú tienes, solamente porque ella tiene una vida sexual activa, no se me olvida, como tampoco se me olvidan los chistes de los niños con autismo. Güey, te lo mereces", dijo Silvana La Marciana.