Hello Kitty es uno de los personajes más queridos a nivel mundial, su ternura ha logrado conquistar a fanáticos desde hace 50 años y se mantiene más vigente que nunca plasmada en todo tipo de productos en cualquier temporada, incluyendo Navidad. Por ello, en la Ciudad de México se abrirá durante tiempo limitado una Pop Up que ofrecerá todo tipo de artículos de la famosa gatita y sus amigos.

A través de redes sociales se informó sobre la apertura de la Hello Kitty Xmas Pop Up en colaboración con Palacio de Hierro, donde se ofrecerán todo tipo de artículos de a gatita como ropa, accesorios, decoraciones y comida. Aunque no se revelaron detalles de los costos, se sabe que estará acompañada de otros personajes como Kuromi, Badtz-maru y Keroppi.

La Pop Up de Hello Kitty abrirá sus puertas el viernes 15 de noviembre en Palacio de Hierro Polanco hasta el 6 de enero de 2025 en un horario de 11:00 a 20:00 horas. Además de los productos que podrán encontrar los fanáticos, se anunciaron sorpresas en el marco de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo de los que no se han revelado detalles.

Hello Kitty en la CDMX con Pop Up navideña: fechas y dónde se ubica. Foto: IG @hellokittymexico

Hello Kitty cumple 50 años, esta es la historia de la tierna gatita

En 1960 se fundó Yamanashi Silk que ofrecía productos de seda y luego de ello vieron una gran oportunidad en elaborarlos en plástico, sobre todo sandalias. Sin embargo, la empresa notó que los artículos con diferentes diseños se vendían más rápido y decidió desarrollar diferentes como flores y frutas. En 1973 la empresa resurgió como Sanrio y un año después la artista Yuko Shimizu creó a la famosa gatita a la que llamó Hello Kitty que alcanzó gran popularidad en Japón y pronto se extendió a otros países.

Ante el éxito del personaje, la empresa creó una historia para darle identidad y señalaron que su nombre era Kitty White, una niña que -describen en su sitio web- nació en los suburbios de Londres en donde vive con sus padres y su hermana gemela Mimmy Sus pasatiempos incluyen hornear galletas y hacer nuevos amigos. Además, explicaron que la gatita no tiene boca para que cada persona pudiera darle la emoción con la mejor se identificara según el momento.

Hello Kitty fue creada en noviembre de 1974 por la artista japonesa Yuko Shimizu para la empresa Sanrio. Foto: IG @hellokittymexico

