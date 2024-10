Acusan a "Peli de la Semana" de acoso tras enviar mensajes sexuales y ofensivos a mujeres

Jesús Iglesias, mejor conocido como "Peli de la Semana", se apoderó de las tendencias de las últimas horas en plataformas como X y TikTok, donde acumula un gran número de seguidores por sus constantes recomendaciones cinéfilas; sin embargo, en esta ocasión el cine no es el tema de conversación, sino los mensajes que presuntamente le habría mandado a algunas mujeres, quienes expusieron el caso del influencer. El contenido de dichas conversaciones es sensible por el contenido sexual y ofensivo; hasta este momento, el creador de contenido no se ha posicionado frente a los señalamientos.

Una de las publicaciones más virales en X, antes Twitter, es la de la actriz y conductora Dann Cole (@DannCole_), quien en un mensaje compartió evidencia de los mensajes que "varias chicas" le han compartido en contra de "Peli de Semana". Tras compartir dichas fotos de mensajes intercambiados en Instagram con la cuenta oficial del creador de contenido, aseguró que todo lo que se recopile será difundido en la cuenta de X @fabsantiagocine.

"#pelidelasemana acá evidencia de lo que hace, varias chicas me están contactando para exponerlo. Voy a ir subiendo todo lo que tenemos @fabsantiagocine", escribió Dann Cole para acompañar al menos cuatro fotos de distintos celulares en los que se ve el chat abierto con la cuenta de Instagram @pelidelasemana, que en dicha app suma más de 204 mil seguidores. Entre los mensajes en cuestión firmados presuntamente por Jesús Iglesias, se detalla que aunque está casado, su "estatus sexual" es de un hombre soltero, además de algunos otros comentarios con groserías de los que se desconoce el contexto.

"Mi estatus legal es casado. Mi estatus sexual es soltero", "suena a la misma mama** que dicen todos pero en mi caso es real", "me llevo de pu** madre con ella pero no cogemos. Somos roomies. Somos padres. No tengo una sola queja de ella", "necesitas coger" y "soy adicto. Eres una pu** de mi*rda te odio. Soy adicto a ti" son algunos de los mensajes que se leen firmados por el perfil de Instagram de esta cuenta dedicada al cine.

Señalan a Jesús Iglesias, "Peli de Semana" de acoso, lo llaman "depredador"

Luego de las primeras acusaciones en contra del creador de contenido enfocado en cine y conocido en redes como "Peli de la Semana", se dieron a conocer otros testimonios firmados y anónimos de mujeres que incluso aseguran que nunca tuvieron ningún tipo de relación con él, además de los mensajes intercambiados por redes sociales. Hasta el momento Jesús Iglesias no ha emitido declaraciones al respecto, aunque en Instagram ya restringió la sección de comentarios, pero algunos de los que se alcanzan a leer preguntan precisamente por las razones por las que lo están cancelando o funando en X.

Uno de los testimonios compartidos por Jane Doe 3 explica que ambos mantuvieron contacto vía Instagram de "modo efímero" en el que se intercambiaron fotos y él revivió la historia de su esposa antes mencionada, "a la que no desea y con la que hace mucho no tiene nada que ver sexualmente". La víctima asegura que recibía mensajes como "quiero preñarte" o "quiero que mi esposa nos vea cog3r". Sobre ello agregó: "tiene cero responsabilidad afectiva, obviamente las pláticas sólo giran en torno al sexo y sus fantasías".

En otro de los mensajes difundidos por Dann Cole también se agrega un enlace de Instagram @pelidelasemana_manipulador que y que actualmente ya no se encuentra activa, donde las acusaciones son todavía son más serias como haber contagiado a una amiga de una enfermedad. Mientras que otros más resaltan las diferencias de edad, "me escribía cuando yo tenía como 19 o 20 y el unos 32 o más, mandaba dickpicks, escribía cosas muy subidas de tono", se lee en otra captura de mensaje.

Una tiktoker (@la.crimi.podcast) también compartió más detalles sobre el caso en el que se está relacionando al creador de contenido, en su clip explicó que Peli de la Semana está siendo cancelado, "por la misma razón por la que fue cancelado hace más de 10 años", destacando que "hay hombres que nunca cambian". De acuerdo con la también creadora de contenido, ella presenció como en el Twitter de hace 10 años lo que ocurre hoy ya había sucedido.

¿Quién es Peli de la Semana?

De acuerdo con la revista Líderes Mexicanos, Jesús Iglesias es un ingeniero civil de profesión y cuenta con una maestría en Diseño de Estructuras, aunque en redes sociales es conocido por sus cuentas firmadas como "Peli de la Semana" en donde hace críticas y da recomendaciones del cine.

