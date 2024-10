Netflix cancela la exitosa serie mitológica "Kaos" protagonizada por Jeff Goldblum, no habrá segunda temporada

Pocas han sido las series actuales que logran presentar una historia tan interesante y original como lo hizo "Kaos" de Netflix, una producción de fantasía y humor negro cuya premisa adapta los relatos populares de la mitología griega en un entorno moderno, la cual fue muy bien recibida durante su estreno, obteniendo en su mayoría buenas reseñas por parte de la crítica, y manteniéndose durante varias semanas dentro del top 10 de series más vistas en la plataforma.

Sin embargo, parece que dicho éxito no fue suficiente para Netflix, pues recientemente se ha dado a conocer que la empresa de entretenimiento ha decidido cancelar el programa a menos de dos meses de su estreno. La noticia fue revelada por la actriz Aurora Perrineau, encargada de interpretar a Eurídice dentro de la serie, por medio de un post escrito en su cuenta de Instagram en donde expresó su sentir al respecto, publicación que fue borrada más tarde.

"Kaos ha sido cancelada. Bueno, esto duele, me resulta muy difícil explicar cómo me siento, pero lo intentaré", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Aurora Perrineau, actriz que da vida a Eurídice compartió la noticia

Foto: Netflix

¿De qué trata "Kaos", la serie cancelada de Netflix?

La trama de "Kaos" muestra a dioses, humanos y criaturas de la mitología griega conviviendo en un mundo moderno, el cual es liderado por el temido Zeus quien tras la aparición de una arruga en su rostro se obsesionara por desafiar su profecía misma que dicta la caída de su imperio, y que sin saberlo comparte con otras tres personas, quienes se unirán para cumplir su destino, una premisa que quedó inconclusa pues no habrá una segunda temporada.

"Kaos" es un proyecto creado por el famoso actor y escritor británico Charlie Covell, quien es conocido por su trabajo en la popular serie "The End of the F***ing World". Fue estrenada el 29 de agosto en la plataforma de Netflix y contó con un total de 8 episodios para su primera y única temporada.

La cancelada serie "Kaos" de Netflix cuenta con un increíble elenco, el cual esta encabezado por el famoso actor Jeff Goldblum quien es el encargado de interpretar al temido dios Zeus, además de estar conformado por otras reconocidas celebridades como Janet McTeer y Cliff Curtis.

