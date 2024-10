Netflix: estas son todas las series que fueron canceladas en 2024

Netflix es una de las principales plataformas de streaming gracias a la gran variedad de series y películas disponibles en su catálogo al que mes con mes añaden más contenido. Como nuevas temporadas que los usuarios esperan ansiosos hasta más de un año, con la esperanza de que no sean canceladas como ha ocurrido con algunas este 2024 generando caos entre los cinéfilos.

La relación de los usuarios con las plataformas de streaming puede tornarse complicada cuando ven cómo se desvanecen algunos de sus contenidos favoritos, sobre cuando se trata de series ya que esto desata una sensación de vacío difícil de llenar al no tener una conclusión de temporadas anteriores. Algo que no dejó de ocurrir durante 2024, pues fueron eliminadas del catálogo algunas producciones que no alcanzaron la popularidad deseada.

Aunque cada mes llega nuevo contenido a Netflix con el objetivo de saciar el cada vez más exigente gusto de los cinéfilos, algunos usuarios no olvidan que sus series favoritas fueron eliminadas del catálogo. Para octubre llegará la tercera temporada de “Heartstopper”, la primera parte de la cuarta temporada de “Outer Banks”; la segunda entrega de “La ley de lidia Poët”; la segunda de “La diplomática”, “Tom Raider: La leyenda De Lara Croft”, “El secreto del río”, “Jurasic World: teoría del dinocaos”, la segunda temporada y “Los poderosos monster wheelies”.

Series que han sido canceladas de Netflix en 2024

Entre comedias, suspenso, acción y terror, algunas de las series en Netflix no lograron atrapar del todo a los usuarios y fueron canceladas este 2024. Pese a que algunas de éstas se mantuvieron en el top 10 de la plataforma durante varias semanas, las temporadas posteriores no tuvieron lo suficiente para mantenerse en el gusto de los amantes del cine.

“That ‘90s Show”

“Ratched”

“Obliterated”

“The Brothers Sun”

“ My Dad the Bounty Hunter ”

” “Buying Beverly Hills”

“Dead Boy Detectives”

“Buying London”

Sigue leyendo:

El director de 'Joker 2' rompió el silencio tras las críticas del final de la película

"De noche con el Diablo": la inquietante película que acaba de llegar a Netflix tras su exitoso paso por los cines