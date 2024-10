Por Fernanda Trillo

“Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, recitó Claudia Sheinbaum en su toma de protesta el primero de octubre, algo que durante mucho tiempo fue impensable decir. Históricamente, las mujeres fuimos anuladas, desde niñas hemos conocido la misma versión de la historia, la cual nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco, esa visión se ha ido revirtiendo, y hoy en día, sabemos que las mujeres han sido partícipes de las grandes hazañas en México. Las mujeres hoy sabemos que podemos ser presidentAs.

El pasado 1.º de octubre del año en curso, tomó posesión del gobierno la actual presidentA Claudia Sheinbaum, representante del partido MORENA. Siendo así, la primera presidentA mujer después de 200 años de ser una república, marcando un hito en la historia mexicana.

Dejando de lado preferencias políticas y polémicas gubernamentales, tenemos que admitir que el hecho de que una mujer haya llegado al puesto más alto en el gobierno de México es un gran logro para todas las mujeres que día a día peleamos para que nos reconozcan y nos den el lugar que nosotras sabemos que nos merecemos. En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó la frase, “se escribe Presidenta con A”, haciendo énfasis en que solo lo que se nombra, existe, instando a las personas a nombrar doctorA, abogadA, científicA, soldadA, ingenierA, siendo esto muy poderoso para una cultura donde una profesión ejercida por una mujer ha sido desvalorizada.

Por primera vez en la historia de este país, tres mujeres lideran los Poderes de la Unión: Claudia Sheinbaum en el Poder Ejecutivo, Norma Piña en el Poder Judicial e Ifigenia Martínez en la Cámara de Diputados. Esta última siendo una de las figuras más importantes dentro de la historia política de la mujer en México, alcanzando posiciones de alta responsabilidad en la administración pública a temprana edad, tales como embajadora de México en Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diputada en la L Legislatura, miembro de la comisión consultiva de política exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros puestos igual de importantes.

Claudia está recibiendo al feminismo con mucha cautela. Cautela porque sabe que tanto sus acciones anteriormente cometidas y el gobierno del sexenio pasado, se contradicen con lo que propone en la agenda de su nuevo gobierno, la Secretaría para la Mujer. La presidenta no tiene la mejor fama cuando hablamos de feminismo, debido a que, durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México, mandó a gasear a las mujeres que se estaban manifestando afuera del Palacio Nacional, lo cual hizo creer a este movimiento que, si llegaba al poder, no iban a recibir su apoyo en ningún momento. Pero, aunque haya gente que no está tan de acuerdo con esta decisión política, tenemos que admitir que, con este gran suceso en la historia de México, se rompe el “techo de cristal” en el que estábamos paradas las mujeres, haciendo referencia al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones, que dificulta a las mujeres tener acceso a puestos de alta dirección, según la definición del gobierno de México.

Al romper este techo de cristal y estos estereotipos, no nos queda más que esperar que Claudia ya en el poder, se enfoque en defender y empoderar a todas las mujeres, en abrirnos las puertas que por muchos años nos cerraron en la cara, y que realmente cumpla con su promesa de apoyar la lucha diaria y constante de todas nosotras. No nos queda más que tener ESPERANZA.

XG