En redes honran a “Gomita”, perrita que falleció tras ser rescatada y ayudar a su dueño a vender pan

Vía redes sociales se dio a conocer que la perrita “Gomita” falleció a los 17 años de edad. La noticia de su muerte generó conmoción entre ustedes porque la can se volvió viral luego de que fue rescatada por el comerciante de nombre Jorge, a quien ayudaba a vender pan y, por ende, fue clave en el emprendimiento mexicano.

El panadero se presenta en Instagram con el nombre de su negocio: Panadi, que se ubica en Querétaro. Mediante el perfil del comercio, expresó lo siguiente para despedirse de su perrita: “‘Gomita’, nuestra primera vendedora canina falleció hace unas semanas, no habíamos podido ni escribir de ello por el gran dolor y pérdida que deja a todo Panati”.

A través de la publicación en Instagram, el comerciante también recordó la historia de “Gomita”, a fin de hablar del rescate animal. “¿Quién fue ‘Gomita’? Fue una perrita maravillosa que recogimos en Ciudad de México que a mí (Jorge) me curó de un padecimiento que tenía desde que nací. Me acompañó en mis momentos más sombríos y en los más soleados”.

“Hasta el día de hoy, quien no haya amado a un animal, una parte de su alma permanece dormida”, expresó el panadero al externar el dolor que siente por la muerte de “Gomita”.

La perrita “Gomita” fue pieza clave en la vida de su dueño, Jorge. Foto: Instagram Panati.

El pandero también aprovechó para destacar la labor de la perrita “Gomita”, ya que no sólo lo ayudó en su padecimiento, sino que también fue pieza fundamental en su emprendimiento. “‘Gomita’ fue una perrita que revolucionó la venta de pan en Panati, ya que muchos clientes al inicio me compraban pan ¡sólo por ella! Imagínense, me decían cosas como ‘cuídala mucho’ y ‘sólo te compramos por ella’. Claro que después probaban el pan y me buscaban nuevamente ya por el pan y quizá para acariciar a ‘Gomita’ y a ‘Juanita’, su compañera”.

“‘Gomita’ murió en paz, rodeado de toda su familia de humanos y su manada peluda. Se fue porque ya era muy grande y enfermó, pero su recuerdo jamás se irá y hoy se cierra una etapa en Panati”.

Se despiden de la perrita “Gomita” en redes sociales

