Reino Unido alista la operación Puente de Menai, ¿se agrava la salud del rey Carlos III?

La familia real británica ha enfrentado múltiples polémicas en los últimos años, algunas relacionadas con la salud de sus integrantes y entre ellos la del rey Carlos III. Recientemente surgieron rumores de que Reino Unido prepara la operación "Puente de Menai" que tiene que ver con la muerte del monarca, algo que se ha hecho más fuerte debido al diagnóstico de cáncer y que suspendió su tratamiento para cumplir con importantes compromisos reales.

En febrero pasado se informó que Carlos III fue diagnosticado con cáncer después de someterse a una cirugía de próstata, aunque no se revelaron detalles sobre el tipo de cáncer o el tratamiento al que se sometería el monarca, su estado de salud ha generado preocupación en Reino Unido. La inquietud se hizo más fuerte cuando Kate Middleton, la princesa de Gales, dio a conocer que también se ausentaría de sus deberes reales por la misma enfermedad que el rey, aunque tampoco se reveló más del tema.

El monarca, de 75 años de edad, suspendió su tratamiento durante el tiempo que estará de viaje por Australia y Samoa acompañado de la reina Camila. De acuerdo con Daily Mail, los médicos del rey aprobaron la decisión y lo retomará en cuanto vuelva, mientras tanto junto a ellos viaja un médico que se encarga de cubrir todas las necesidades de Carlos III y estar al tanto de su salud.

El rey Carlos III suspendió su tratamiento contra el cáncer para realizar sus viaje por Australia. Foto: IG @theroyalfamily

¿Qué es la operación “Puente de Menai” y por qué Reino Unido lo alistaría?

Cada vez son más fuertes los rumores de que Reino Unido prepararía la operación “Puente de Menai”, algo que han retomado medios internacionales como The New York Post en donde señalaron que, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia real, el pronóstico de salud para el Carlos III no es favorable y aunque “todo el mundo se mantiene optimista, realmente no está bien”.

actualizando los planes para su funeral en un documento de más de 100 páginas”. La serie de planes relacionados con la muerte de algún integrante de la familia real llevan nombres “clave”, en el caso del rey Carlos III es el “Puente de Menai” y se puso en marcha el día que falleció la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

El Puente de Menai se inauguró en 1826 y conecta a la isla de Anglesey con Gales, la operación fue nombrada en su honor debido a que tiene un gran valor sentimental para Carlos III ya que fue en este sitio donde obtuvo el título como príncipe de Gales, en el castillo de Caernarfon en 1969.

Reino Unido alista la operación Puente de Menai ante el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. Foto: IG @theroyalfamily

