"Bunny and her boys": ¿De qué tratará el nuevo K-Drama estilo "Boys Over Flowers"?

"Boys Over Flowers" es uno de los dramas coreanos más queridos por los fans, pues desde su estreno en 2009 logró ser una de los más vistos en el mundo. Por este motivo, es de esperarse que muchos productores busquen historias parecidas y recientemente se confirmó que están trabajando en "Bunny and her boys", un nuevo K-Drama del mismo estilo.

Inspirado en el webtoon del mismo nombre, esta historia promete ser una de las preferidas del 2025, ya que la protagonista, quien es una estudiante universitaria de 21 años, enamorará a cinco chicos apuestos, los cuales intentarán conquístala con su belleza y personalidad.

Sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que la joven tendrá que superar su última ruptura amorosa, la cual la dejó sin ganas de conocer más chicos y buscar un nuevo romance.

¿Quién protagonizará "Bunny and her boys" y cuándo se estrena?

"Bunny and her boys" es el nombre provisional de este nuevo dorama que será protagonizado por Lee Chae Min, Roh Jeong Eui y Jo Joon Young. Drama, romance y comedia es lo que promete esta historia al estilo "Boys Over Flowers", el cual ha sido bien calificado por los internautas, pues el webtoon original ha alcanzado una calificación casi perfecta. De hecho, la historia se describe como divertida y entretenida.

Lee Chae Min, Roh Jeong Eui y Jo Joon Young. (Créditos: Facebook / Kdramas loves)

¿Cuándo se estrena el K-Drama?

Aunque no se ha confirmado todo el elenco, los fans han quedado encantados con la noticia, ya que se espera su estreno en la primera mitad de 2025. Por otro lado, se ha informado que será transmitido por el canal de MBC, pero se espera que llegue a alguna plataforma de streaming como Netflix para los fans internacionales puedan disfrutarla cuando esté en emisión.

El drama coreano estilo "Boys Over Flowers" se estrenará en MBC. (Créditos: Facebook / Kdramas loves)

¿De qué tratará el nuevo K-Drama estilo "Boys Over Flowers"?

Ban Hee Jin (Roh Jeong Eui), conocida como “Bunny”, es una estudiante de Escultura de la Universidad de Yein, donde se ha destacado tanto académica como socialmente. Pese a su éxito, se enfrentará a dificultades en su vida amorosa, pues su última relación es un fracaso, lo que le generará inseguridades y miedos.

Por su parte, Hwang Jae Yeol (Lee Chae Min) es un estudiante de Diseño Visual en la misma universidad y sueña en convertirse en director de arte. Conocido por ser un defensor de los débiles, siempre se muestra como una persona amable, pero fuerte.

Mientras tanto, Cha Ji Won (Jo Joon Young) es uno de los mejores estudiantes de la universidad. Además, es nieto de una familia adinerada, por lo que mantiene una personalidad.

Se espera que el dorama se estrene en el 2025. (Créditos: Facebook / Kdramas loves)

