Fan de My Chemical Romance hace homenaje a "Welcome to the Black Parade" en Halloween | VIDEO

Esta peculiar decoración de Halloween hizo que muchas personas recordaran el éxito de la canción. Captura de pantalla/YouTube.

El aire fresco de octubre trae consigo la llegada de Halloween, una época en la que las calles se llenan de disfraces, calabazas iluminadas y, claro, la magia de la música que acompaña esta temporada oscura y festiva. Entre brujas, fantasmas y vampiros, hay algo que siempre tiene su lugar en el corazón de muchos: la nostalgia y el poder de las canciones que han marcado una era. Este año, un fan de My Chemical Romance decidió combinar su amor por la banda y el espíritu de Halloween de una manera que ha dejado boquiabierto al internet.

Y es que no es un secreto que la banda lidereada por Gerard Way se ha convertido en un ícono de la industria musical, pero la legendaria canción "Welcome to the Black Parade" ha ganado un lugar especial en el corazón de las y los fans, quienes a pesar de los años no se cansan de recrear los atuendos de la banda. Desde su lanzamiento en 2006, "The Black Parade" se ha convertido en uno de los álbumes más representativos de la escena emo, gótica y alternativa, no solo por su sonido característico, sino por su capacidad de contar una historia a través de cada canción.

La figura de "The Patient", un hombre que atraviesa una experiencia cercana a la muerte mientras es guiado por una banda de marcha (que representa la muerte misma), es central en este concepto, y a través de TikTok se ha vuelto viral un metraje que muestra como la decoración de una casa llegó a otro nivel al usar como inspiración esta estética oscura pero gloriosa que tanto ha caracterizado a la canción y a la banda misma.

Una decoración de Halloween inspirada en My Chemical Romance

Como era de esperarse, el metraje publicado por el usuario @raeoflightelpaso se volvió viral entre las y los amantes del Halloween que también han definido su personalidad a través de la música de My Chemical Romance. Aunque el video se encuentra dividido en varias partes que puedes ver en el perfil del autor, lo que verdaderamente ha llamado la atención es la forma de usar la canción "Welcome to the Black Parade" como tema central de la decoración.

Grabado en una calle oscura para ver todo el esplendor detrás de la decoración, el video muestra una casa en donde a través de la puerta del garage se está reproduciendo el icónico video de "Welcome to the Black Parade", pero lo más emocionante es el juegom de luces que cibren gran parte de la fachada, pues éstas prenden y apagan según el ritmo de la canción, haciendo que el área se ilumine al compás de cada nota.

Aunque el inicio es un tanto lento, debido al tono de la canción, el espectáculo de luces va aumentando de intensidad confome el clásico ritmo de "Welcome to the Black Parade" comienza a ser más estruendoso, llegando al mejor momento en donde la canción explota y podemos ver como tumbas decoradas con luces, calaveras y cada espacio del techo se ilumina saltando de color blanco al rojo mientras acompaña las escenas del video que millones de personas han repetido desde su estreno.

Lo que hace este homenaje particularmente especial es el contexto en el que se da, pues si bien My Chemical Romance se separó en 2013, la banda anunció su regreso en 2019, para eliminar de millones de fans alrededor del mundo. Desde entonces, su música ha experimentado un resurgimiento, encontrando una nueva audiencia entre quienes no habían vivido la era dorada del emo, y al mismo tiempo reavivando la pasión de quienes siempre los han seguido.

El video se volvió viral en redes sociales, pues parece capturar a la perfección la magia de la "spooky season".

Fotografía: TikTok/@raeoflightelpaso

Halloween, nostalgia y el renacimiento de My Chemical Romance

Y es que Halloween es la temporada perfecta para un homenaje de este tipo ya que la música de My Chemical Romance, con sus temas oscuros, sus letras llenas de simbolismo sobre la muerte, la tristeza y el renacimiento, encaja perfectamente con el espíritu de octubre. "Welcome to the Black Parade", en particular, ha sido una canción que muchos asocian con el acto de dejar atrás el dolor y seguir adelante, como un desfile hacia algo más grande, algo mejor, pero siempre con un toque de tragedia.

Este fan, con su tributo en Halloween, no solo celebra una canción o una banda; sino que celebra una parte importante de la cultura musical alternativa de los 2000. Celebra una comunidad de almas afines que encontraron en My Chemical Romance una banda sonora para sus momentos más oscuros, pero también para aquellos en los que se sienten más fuertes, más vivos.

Sigue leyendo:

¿Cuál es la canción de Shakira que te define, según tu signo del zodiaco?

El escalofriante caso de los Tulpa, la energía que puedes materializar para que haga caso a tu voluntad