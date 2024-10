“Sé lo que hicieron el verano pasado”, la película perfecta para Halloween que todo millennial debe conocer

Sin importar la década, en el cine siempre hay largometrajes que captan la atención y se convierten parte de la cultura pop. Una película que pone esto de manifiesto es “Sé lo que hicieron el verano pasado” porque está por cumplir 27 de su estreno y se mantiene en la memoria de un colectivo en específico: los millennial.

La cinta del director de cine Jim Gillespie se estrenó el 17 de octubre de 1997, lo que quiere decir que quienes son parte de la generación Y -también conocida como generación del milenio- eran adolescentes o niños, ya que los millennials nacieron entre 1981 y 1993, de acuerdo con la taxonomía de las generaciones. Por ende, crecieron viendo este largometraje que, posterior a su estreno, se convirtió en un básico de los maratones televisivos en vísperas de Halloween.

Otros factores que provocaron que “Sé lo que hicieron el verano pasado” -cuyo título en inglés es “I Know What You Did Last Summer”- se volviera parte de la cultura pop son su elenco e historia porque se trata de una propuesta de cine juvenil, como pasó con otras cintas contemporáneas entre las que sobresale “Scream” (1996).

Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. protagonizan “Sé lo que hicieron el verano pasado”. Foto: Apple TV.

Quiénes protagonizan la película “Sé lo que hicieron el verano pasado”

La película de terror juvenil -que está disponible en Apple TV- la protagoniza la actriz y cantante estadounidense Jennifer Love Hewitt, de 45 años de edad, quien en los años 90 fue una de las personalidades más buscadas en Hollywood. Su coprotagonista es el actor estadounidense Freddie Prinze Jr., de 48 años, quien fue uno de los principales galanes en aquella época y muestra de esto es la cinta “Ella es así” (1999).

Sarah Michelle Gellar, de 47 años, también fue parte del elenco de “Sé lo que hiciste el verano pasado” y un dato curioso es que gracias a esta película conoció a Freddie Prinze Jr., quien es su esposo. Luego de esa película, la famosa protagonizó la serie “Buffy, la cazavampiros”, que es uno de sus proyectos más recordados. Ryan Phillippe, de 50 años, otro galán de los 90, igual participó en la cinta cuya secuela es “Todavía sé lo que hiciste el verano pasado”, que se estrenó el 13 de noviembre de 1998.

De qué trata la película “Sé lo que hiciste el verano pasado”

“I Know What You Did Last Summer” presenta la historia de un grupo de cuatros jóvenes cuyas personalidades son diferentes. Sus vidas cambian luego de que atropellan a un desconocido en la carretera y deciden arrojar el cadáver al mar y guardar el secreto para siempre. Un año después del accidente, todos reciben una nota con un mensaje: sé lo que hiciste el verano pasado. De esta manera, comienza el drama y terror que los pondrá en riesgo.

