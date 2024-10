Esta es la cualidad que comparten las personas más inteligentes, según especialista

Todas las personas somos distintas y a la vez iguales en muchos aspectos. Algunas se destacan más por su inteligencia, mientras que otras por su energía, su forma de comunicarse, la habilidad para resolver problemas y hasta su poder de organización, entre muchas otras cualidades o facultades.

Personas inteligentes. Fuente: iStock

Lo señalado puede marcar la diferencia entre unas personas y otras, mientras que entre las similitudes podemos señalar algunos parámetros de comportamiento y, en lo que respecta al tema de hoy, algunas respuestas mecánicas que, por lo general, terminan generándonos un dolor de cabeza.

Una cualidad de las personas inteligentes

James Clear es un experto en hábitos y autor del libro “Hábitos atómicos”, entre sus preceptos señala que muchas personas deben aprender a decir que no. En este caso hace referencia a un mecanismo prácticamente automático que muchas personas emplean con el fin de no ser groseros o por temor a la desaprobación.

Personas inteligentes. Fuente: iStock

Clear afirma que muchas personas se suman obligaciones que no desean por el simple hecho de no saber decir que no. Entonces, hace un paralelismo al señalar que las personas más inteligentes tienen la capacidad de priorizar el tiempo y la energía. Esta es la cualidad que comparten aquellas personas que gozan de inteligencia y que además son más felices.

Personas inteligentes. Fuente: iStock

Para lograr adoptar esta cualidad, el experto en hábitos afirma que un primer paso sería tomarse un tiempo antes de obligarse a dar una respuesta inmediata. De esta manera, se evitará decir que sí rápidamente y daremos lugar a la posibilidad de analizar muy bien la petición que nos hayan hecho y luego estaremos en condiciones de saber si la respuesta adecuada sería un sí o un no.

SIGUE LEYENDO

Esta es la hora exacta en la que se deberá cambiar la hora del reloj en 36 municipios de México

Telcel lanza advertencia sobre el consumo de datos de sus clientes