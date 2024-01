Surge "Lady Aurrera": mujer acusada de fardera se enfrenta a guardias y se quita la ropa para probar que no robó nada

En redes sociales como X (antes Twitter) se está volviendo viral el video de una señora que se quitó la ropa a mitad del supermercado, debido a que estaba siendo acusada de presunto robo. Los trabajadores de la tienda captaron las imágenes, pues según afirman, no es la primera vez que la mujer intenta hurtar en el negocio.

En la plataforma, se ha comenzado a popularizar el video de "Lady Aurrera", una mujer que presuntamente habría intentado robar en la tienda y al ser confrontada por los empleados y guardias de seguridad comenzó a hacer un "escándalo". De acuerdo a lo que se escucha en el clip, las personas que laboran ahí le piden que deje la tienda, pero ella se niega.

Sigue leyendo:

VIDEO: captan la golpiza que recibió un sujeto que presuntamente roba celulares; así se escondió

Roscas del Costco: revendedor se defiende por la tunda en redes, "trabajo es trabajo"

Surge en redes Lady Aurrera, una mujer que se quitó la ropa en la tienda

En las primeras imágenes se ve cómo la mujer golpea a uno de los empleados, mientras que este se intenta defender solo empujándola. La señora utiliza palabras altisonantes y lo amenaza con que vendrán personas de su familia, momentos después saca su celular y habla por teléfono: "Me pegó, me dio un cachetadón y me pateó ahorita", dice la mujer a la otra persona con la que conversa.

Después para la conversación, y al colgar se pone el celular entre los pies y se dispone a quitarse la blusa de manga larga para mostrar su brasier. "A mi me vale madr*s", comenzó a gritar la señora mientras se despojaba de la parte de arriba. Segundos después, la mujer se quita el top, para terminar sin nada en la parte de arriba, pero se cubre un poco al ponerse su blusa.

La mujer se despojó de su blusa y su brasier para demostrar que no había robado Foto: X @Hechizero_38

Supuestamente la mujer ya había robado

"Esta es una historia más de esta jungla de asfalto, dónde #LadyAurrera una ya conocida fardera en la zona, se viste de Mamá-Lucha y nos regala un final inesperado no apto para menores de edad", se lee en la descripción de la cuenta Hechizero_38, en la que también explicó que la mujer se quitó la ropa para alegar que la tienda violó sus derechos.