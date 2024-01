Di adiós a las canas: un estudio afirma que el cabello puede volver a su color original

Las canas representan uno de los signos más evidentes del envejecimiento, por lo que algunas personas buscan métodos para ocultarlas, tales como los tintes de pelo. Al igual que las manchas en la piel, las arrugas o las líneas de expresión pueden reflejar el paso de los años en nuestro rostro, también nuestro cabello puede ser responsable de sumar o restar años de más. Vale destacar que un estudio científico reveló la conclusión de que las canas no solo están ligadas al paso del tiempo.

En ese sentido, la aparición de las canas es producto del estrés que sufre cada persona a lo largo de su vida, no importa su edad. Ello fue resultado de la investigación realizada por profesionales en medicina biológica y celular, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Además, con ayuda de otros investigadores del Reino Unido y Alemania, encontraron cómo detectar este proceso.

Las canas pueden aparecer prematuramente. Fuente: Freepik

Resultados del estudio científico

La investigación realizada consistió en analizar el cabello encanecido de 14 personas de entre 9 y 65 años. Mediante un proceso científico volvieron al pasado de este pelo para determinar cuánto creció y cuándo se produjo el verdadero punto de inflexión que lo convirtió en cana. Se sugiere entonces que el proceso de encanecimiento puede tener un punto de inflexión y que, si este punto no se supera, el mecanismo podría revertirse.

En el estudio señalaron que las canas están vinculadas a ciertas proteínas relacionadas con las mitocondrias y el uso de energía. Ello sugiere que el metabolismo del cuerpo puede desempeñar un papel crucial en la pérdida de color del cabello. Concluyen que el estrés parece ser un factor desencadenante importante en la reversibilidad de las canas.

El estrés es un factor importante en la reversibilidad de las canas. Fuente; Freepik

Por el momento, no encontraron aún cómo revertir científicamente el color de las canas a su color natural. Sin embargo, determinaron que si se lleva una vida alejada del estrés no solo no deberían existir las mechas grises en el cuero cabelludo, sino que podría revertirse el proceso que ya posiblemente habría comenzado en el cuerpo.