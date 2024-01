Tunden a española por criticar la Rosca de Reyes y compararla con el Roscón: VIDEO

En TikTok se está haciendo viral un video de una influencer española que criticó la Rosca de Reyes, pues la comparó con el tradicional "Roscón de Reyes". La creadora de contenido hizo algunos comentarios que causaron disgusto entre los usuarios mexicanos y latinos, los cuales acostumbran a comer el tradicional pan durante el mes de enero.

Nury Calvo compartió un video en su cuenta del hallazgo de un "Roscón de Reyes" en una tienda en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, lo calificó como una versión "Yankie" del bollo español, pues destacó que no se se parece nada al original, debido a que no tiene el tamaño, ni tampoco los ingredientes típicos.

En Estados Unidos venden Rosca de Reyes TikTok @nurycalvosn

Tunden a española por criticar a la Rosca de Reyes

"Estamos en Estados Unidos y acabo de encontrar Roscón", dijo la creadora de contenido a la cámara, quien está siendo grabada por su acompañante. "Rosca de Reyes o 'King's Day Ring' es Roscón de Reyes", señaló Nury tras leer la caja en la que estaba en pan. "No chicos, esto no es Roscón de Reyes. ¿Probamos, queréis que lo probemos?", mencionó al terminar el video haciendo una cara de desaprobación.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales, mayormente de América Latina, le hicieron saber que como el nombre de la caja lo decía, este producto era una "Rosca de Reyes", la cual no es igual a la versión española, que también se come durante el 6 de enero.

"Jajaja es que eso no es roscon de reyes, es rosca de reyes y se come tradicionalmente en México el seis de enero", "Dice Rosca de reyes, no roscon de reyes, esa es la versión Latinoamerica o más de México", "Cosas de la vida; entre a ver el Roscon de Reyes traditional de España y me quedo con la versión, de super de USA", "yo soy española y sé que es la rosca de reyes mexicana" y "yo soy española y sé que es la rosca de reyes mexicana", son algunos de los comentarios que se leen.

La influencer española asegura que no es un Roscón de Reyes TikTok @nurycalvosn

Así reaccionó la influencer española al probar la Rosca de Reyes

Después de que sus seguidores y varios usuarios explicaran que esta pan era una Rosca de Reyes originalmente hecha en México, Nury Calvo se dispuso a probar este postre. La española compartió un segundo video en el que comparó el sabor del pan mexicano con la versión de su país, la cual es más pequeña y tiene otras frutas como adorno.

"Ésta me dio mala pinta. Me han dicho que es Rosca de Reyes mexicana y a mí siendo comida mexicana, dudo que esté mala. ¿Tendrá regalo?", mencionó la influencer antes de revelar que la versión mexicana le constó 11 dólares, equivalentes a 180 pesos, mientras que la española 30, más de 500 pesos.

A la española le gustó la Rosca de Reyes TikTok @nurycalvosn

"No sabe a roscón. (sabe) como a un bollo. Está bueno", dijo Nury Calvo al darle la primera mordida a la Rosca de Reyes. Asimismo, después probó el Roscón español, y también se llevó gratos comentarios de su parte. Sin embargo, apuntó que los dos son muy diferentes, pero que ambos saben buenos.

El Roscón de Reyes rellena de nata montada o crema, con un regalo adentro, sin embargo, la tradición de este pan se cree que tiene un origen en las saturnales romanas, fiestas en honor al dios Saturno. Del los países Europeos llegó a México en donde resivió el nombre de Rosca de Reyes y también se parte el 6 de enero.