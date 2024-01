Horóscopo chino: estos son los animales que duplicarán su suerte en los próximos días

El pasado 31 de diciembre, millones de personas a nivel mundial dejaron atrás el 2023 para recibir el 2024 con los brazos abiertos. No obstante, existen ciertas regiones del mundo donde el Año Nuevo no se celebra el primer día de enero. Tal es el caso de Asia, donde se rigen bajo el calendario lunar y no en el solar.

Debido a ello, su inicio de año no tiene una fecha fija. Para 2024, el Año Nuevo Chino dará inicio el próximo sábado, 10 de febrero. A diferencia de la celebración en Occidente, en Asia, el Año Nuevo está representado por 12 animales del zodiaco. Estos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

Estos animales tendrán mucha suerte esta semana

Cada uno de los signos zodiacales encierra distintas cualidades y revelaciones sobre lo que aguarda el futuro. Dicho esto, el 2024 será el Año del Dragón, específicamente el Dragón de Madera, uno de los símbolos más influyentes en la astrología china.

Estos signos tendrán el doble de suerte este 2024

Teniendo en cuenta el animal que regirá el próximo año, los signos con mayor suerte para 2024 serán los Cerdos, Monos y Gallos. Contrario a estos, los signos que no tendrán tanta suerte en 2024 son los Bueyes, los Conejos, las Cabras y los Perros.

Los primeros, tendrán la mayor suerte en 2024 gracias a su trabajo duro y honestidad, cualidades que les abrirán las puertas a los de Cerdo de grandes frutos y abundantes éxitos.

Para los nacidos bajo los años del Mono, se sabe que gracias al vínculo que existe con el Dragón, lo que sugiere una influencia significativa para atraer fortuna adicional, serán de los signos más afortunados. Si bien será un año de cambios, el Mono destaca por su agilidad mental y capacidad para moverse y adaptarse con facilidad.

El tercer lugar lo ocupan las personas que se rigen bajo el signo del Gallo. 2024 será un año con bastante energía y estabilidad en temas de salud, lo que será un factor clave para alcanzar el bienestar a nivel general.

