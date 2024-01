Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 18

Por fin hemos llegado a la última semana de la temporada regular de la NFL, en la cual terminará de definirse el futuro de una gran mayoría de los equipos. Esta última jornada siempre es muy especial y diferente a las demás, ya que, con la intención de no exponer a sus mejores jugadores, los equipos que ya se encuentran clasificados a la postemporada como San Francisco, Baltimore, Kansas City, Cleveland, Los Angeles Rams, entre otros, han decidido que no alinearán a sus Quarterbacks titulares para este fin de semana.

Otros equipos como los Raiders, Broncos, Bengals y Patriots ya no tienen una motivación real para competir esta semana, puesto que ya se encuentran eliminados, por lo que seguramente buscarán darles algunos minutos a sus jugadores que no habían tenido mucha participación durante el año, a fin de poder evaluar su desempeño y posible continuidad con sus respectivos equipos para la próxima temporada.

Sigue leyendo:

Final de alarido en la NFL

Lo bueno y lo malo de la NFL de la semana 17

Los Cowboys esta semana necesitan salir victoriosos en su visita a Washington, con lo que no solo amarrarían el primer lugar de su División, sino que también asegurarían el segundo lugar en la Conferencia Nacional, lo cual sería muy importante para ellos, debido a lo que eso representa en cuanto a tener la localía en la mayoría de los partidos de playoffs.

A continuación, les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos de esta semana, en los cuales los equipos se estarán jugando su pase a playoffs:

Green Bay Packers vs Chicago Bears

Los Packers han ganado cinco de sus últimos siete encuentros, por lo que se encuentran a un paso de la clasificación, ya que únicamente necesitan ganar este partido para lograrlo, sin embargo, les espera una visita muy complicada ante unos Bears que buscarán hacerles la maldad y desquitarse de ellos, ya que el equipo de Chicago ha perdido las últimas nueve ocasiones consecutivas en las que se ha enfrentado a Green Bay.

Justin Fields quiere demostrar que merece seguir siendo el Quarterback titular del equipo de Chicago por muchos años más, por lo que, con sus últimas actuaciones, le ha dado mucho en que pensar al Gerente General de su equipo, quien tendrá la primera selección global del Draft, por lo que podría elegir a un nuevo Mariscal de campo.

Mientras tanto, Jordan Love ha venido jugando a un gran nivel durante las últimas tres semanas, en las cuales ha anotado en nueve ocasiones, a pesar de que no ha contado con Christian Watson, quien es el receptor número uno del equipo. El equipo de Green Bay sabe que tiene prohibido perder esta semana, por lo que jugará con la motivación al tope en lo que seguramente será un partido bastante peleado, aunque la defensiva de Chicago es la cuarta en la liga que más anotaciones por aire ha permitido, lo cual buscarán aprovechar los dirigidos por Matt LaFleur.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 27-23 Chicago Bears

Houston Texans vs Indianapolis Colts

Este encuentro es crucial para ambos equipos, debido a que pertenecen a la misma División, y en caso de que Jacksonville no logre ganar su partido, quien salga victorioso de este encuentro se coronaría en la División Sur de la Conferencia Americana. El Quarterback novato C.J. Stroud, en caso de que ganen, tendrá la oportunidad llevar a los Texans de vuelta a los playoffs, después de una ausencia de algunos años, ya que su última aparición fue en 2019.

Un gran problema que ha tenido la ofensiva de Houston ha sido que las lesiones los han afectado mucho, principalmente a sus receptores, pero aun así Stroud se las ha ingeniado para sacarlos a flote, apoyándose especialmente en Nico Collins, quien ya rebasó las mil yardas esta temporada.

En la primera ocasión que estos equipos se enfrentaron esta temporada, el resultado fue favorable para los Colts, quienes aún contaban con su Quarterback Anthony Richardson, cosa que no sucederá de nuevo, ya que, debido a su lesión, Gardner Minshew es quien ahora comanda el ataque del equipo.

Minshew ha venido a la baja últimamente, y es que solamente ha lanzado un pase de anotación en las últimas dos semanas, por lo que Jonathan Taylor, corredor estrella del equipo, ha tenido que echarse a la ofensiva al hombro, lo cual les vendrá bien esta semana, ya que la defensiva de los Texans es especialmente vulnerable en contra de la carrera.

Pronóstico Resultado: Houston Texans 24–20 Indianapolis Colts

Atlanta Falcons vs New Orleans Saints

En New Orleans tendremos un duelazo Divisional entre dos equipos que desesperadamente necesitan la victoria, combinada con otros resultados, para poder hacerse de un lugar en la postemporada, por lo que estarán muy al pendiente de lo que suceda en el juego entre Tampa Bay y Carolina, el cual es crucial para las aspiraciones de ambos, ya que una victoria de los Buccaneers prácticamente los deja sin opciones de avanzar.

Los Falcons sufrieron un descalabro muy doloroso ante Chicago la semana pasada, partido en el cual les interceptaron en cuatro ocasiones, cosa que ha venido siendo el tendón de Aquiles del equipo, ya que, durante la temporada, entre los Quarterbacks Desmond Ridder y Taylor Heinicke, han perdido el balón en 17 ocasiones, entre intercepciones y fumbles, por lo que deberán recurrir más a su ataque terrestre para este encuentro, encabezado por Bijan Robinson.

Cuando estos equipos se enfrentaron por primera vez esta temporada, durante la semana catorce, la ofensiva de los Saints no fue capaz de anotar ningún touchdown, y tuvo que ser su pateador quien anotara cinco goles de campo, los cuales fueron insuficientes para llevarse a casa la victoria.

Durante las últimas cuatro semanas Derek Carr ha lanzado diez pases de anotación, demostrando el buen momento por el cual atraviesa, pero de nada le servirá si no puede conseguir la victoria para su equipo y meterlos a postemporada. Los Saints podrían enfrentar la sensible baja de su corredor Alvin Kamara, debido a un esguince en el tobillo, lo cual sería algo catastrófico para la ofensiva, ya que Kamara además de acarrear muy bien el balón, ha servicio como válvula de escape para Carr en situaciones de pase.

Pronóstico Resultado

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans

Lo que ha sucedido con los Jaguars durante las últimas semanas es algo de llamar la atención, ya que ellos mismos se complicaron la existencia al haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos que han jugado, pero para su gran fortuna, su destino aún se encuentra dentro de sus propias manos, ya que ganando esta semana asegurarían el liderato de la disputada División Sur de la Conferencia Americana. Este partido es uno de los más importantes de la jornada, ya que su resultado impacta directamente en el destino de los equipos de Houston e Indianapolis.

Trevor Lawrence, por primera vez en su carrera, no jugó un partido con su equipo la semana pasada debido a una lesión en el hombro, misma que lo ha mantenido estos días entrenando de manera limitada, lo que nos hace pensar que estará listo para este partido, en el cual visitarán a unos Titans que no han visto la suya esta temporada, ya que además de encontrarse eliminados, su Quarterback Will Levis se ha visto aquejado por diversas lesiones, impidiendo que continúe fogueándose para el próximo año, ya que su equipo lo necesitará listo después de que hayan cortado a Ryan Tannehill al concluir esta temporada.

Pronóstico Resultado: Jacksonville Jaguars 20-17 Tennessee Titans

Sigue leyendo:

VIDEO: el impactante momento en que un jugador del Cleveland Browns convulsiona frente a los Jets

Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 17

Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens

Desde que Mike Tomlin fue nombrado entrenador en jefe de los Steelers hace ya 17 años, su equipo no ha tenido ni una sola campaña con récord perdedor, sin embargo, esto no sería suficiente para Pittsburgh este año, puesto que buscan calificar a playoffs, para lo que necesitan ganar forzosamente, sin embargo, su destino no depende completamente de ellos mismos, ya que también requieren de otros resultados, como que Buffalo o Jacksonville pierdan sus respectivos encuentros, por lo que el panorama luce bastante sombrío para los Steelers.

Esta semana se enfrentarán a unos Ravens que, al haber amarrado ya el primer lugar de la Conferencia Americana, descansarán a varios de sus jugadores titulares para este encuentro, caso concreto el de Lamar Jackson, quien viene de destruir a las defensivas de San Francisco y Miami en semanas consecutivas.

El veterano Tyler Huntley será el Quarterback encargado del ataque de Baltimore, lo cual es una excelente noticia para T.J. Watt, quien buscará coronarse como el mejor defensivo de la NFL, y quien que hasta el momento se encuentra empatado con Trey Hendrickson de los Bengals, con diecisiete capturas de mariscal de campo.

Mason Rudolph por su parte, tendrá la complicada tarea de mover el balón en contra de la defensiva rival, misma que suma seis intercepciones en sus últimos dos encuentros.

Pronóstico Resultado: Pittsburgh Steelers 23-17 Baltimore Ravens

Buffalo Bills vs Miami Dolphins

Como regalo de los Reyes Magos, el domingo por la noche se enfrentarán estos dos equipos que buscarán llevarse el liderato de la División Este de la Conferencia Americana. Salvo en tres partidos en esta temporada, el resto de los encuentros Josh Allen ha sido interceptado por lo menos en una ocasión, por lo que muchas veces ha puesto en riesgo el resultado final de su equipo, sin embargo ,Allen sigue siendo pieza clave para el éxito de los Bills, aunque llegará un poco mallugado a este partido, ya que ha tenido molestias en el cuello desde el partido de la semana pasada.

Por su parte, los Dolphins llegan con el orgullo herido, ya que la jornada anterior fueron apaleados por los Ravens. La defensiva de Miami tiene muchos aspectos que mejorar durante este juego, y es que recordemos que cuando estos dos equipos se enfrentaron en octubre, los Bills les anotaron 48 puntos, en lo que fue una gran tarde para Allen, quien lanzó cuatro pases de anotación.

Tua Tagovailoa lleva cuatro partidos consecutivos en los que no se le ha visto como el mismo de antes, ya que promedia apenas un pase de anotación por partido, aunque al contar con jugadores del calibre de Tyreek Hill, Jaylen Waddle y Raheem Mostert, en cualquier momento puede despertar de nuevo su ataque, el cual es uno de los más explosivos de toda la NFL.

Pronóstico Resultado: Buffalo Bills 30-24 Miami Dolphins

¿Ustedes cuáles equipos creen que logren llevarse los últimos boletos a playoffs? Compártanos sus pronósticos y díganos si sus equipos favoritos lograron calificar a la postemporada.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff