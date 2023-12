Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 17

Ayer en la noche comenzó la penúltima jornada de la temporada regular de la NFL, con un partido en el cual Joe Flacco lució nuevamente impresionante comandando la ofensiva de los Browns, los quienes amarraron su pase a postemporada, en donde serán un rival bastante incómodo para cualquier equipo que se los enfrente.

En esta jornada no tendremos partido de lunes por la noche, pero el sábado por la noche la NFL nos regalará un excelente duelo entre Dallas Cowboys y Detroit Lions, equipos que esta temporada se encuentran entre la élite de la Conferencia Nacional. A continuación, les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos y más relevantes que se llevarán a cabo este fin de semana, mismos que tendrán un impacto directo para determinar a los equipos que pasarán a Playoffs:

Sigue leyendo:

Lo bueno y lo malo de la NFL de la semana 16

Jugadores al Alza y a la Baja Semana 17

Detroit Lions vs Dallas Cowboys

Las últimas dos semanas han sido de pesadilla para el equipo de los Cowboys, y es que acumulan dos derrotas consecutivas, las cuales cabe decir, fueron ante grandes rivales (Buffalo y Miami), así que esta semana deberán de buscar la forma de volver a la senda del triunfo, ante una de las mejores versiones del equipo de los Lions que hemos visto dentro de la historia de la franquicia.

Hasta ahorita, el equipo de Dak Prescott no ha conocido la derrota jugando en su casa, motivo por el cual son favoritos para este encuentro, a pesar de que los Lions tienen un mejor récord de victorias esta temporada.

La defensiva de Dallas cuenta con grandes jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento, por lo que Jared Goff tendrá una difícil tarea al frente de la ofensiva de su equipo, lo que lo forzará a ser muy cuidadoso al momento de lanzar el ovoide.

El corredor novato Jahmyr Gibbs, de los Lions, ha cargado con el peso del ataque terrestre durante los últimos encuentros, y buscará nuevamente hacer sentir su peso este fin de semana.

Mientras tanto, el receptor CeeDee Lamb continúa teniendo una gran temporada con Dallas, anotando en siete de los últimos nueve encuentros, por lo que será interesante ver si puede continuar con su gran racha anotadora, en la que ya es su mejor temporada como jugador profesional.

Pronóstico Resultado: Detroit Lions 20-24 Dallas Cowboys

Miami Dolphins vs Baltimore Ravens

El pasado lunes por la noche, el equipo de Baltimore nos dio una gran demostración de todo su poderío, pasándole por encima al equipo de San Francisco, el cual lució poco preparado para tan crucial encuentro.

Baltimore es uno de los equipos más balanceados de toda la NFL, y es que además de contar con una gran defensiva, tienen también a Justin Tucker, quien es el mejor pateador de la actualidad, pero sobre todo su principal fortaleza es su ataque, encabezado por Lamar Jackson, quien es el nuevo favorito para llevarse el MVP este año.

Por su parte, los Dolphins acaban de derrotar a los Cowboys de manera cardiaca, y si quieren llevarse la victoria a casa, tendrán que descifrar la manera de detener a Jackson, quien con sus piernas es capaz de hacer trizas a cualquier defensiva.

Tua Tagovailoa se enfrentará a la mejor defensiva de la Liga en contra del pase, ya que los Ravens solamente han permitido 15 anotaciones por aire, lo cual es el equivalente a una anotación por partido, algo realmente impresionante.

El explosivo receptor Tyreek Hill tendrá que ingeniárselas para lograr superar a Kyle Hamilton y al resto de los jugadores defensivos de Baltimore, para así poder evitar que Tua sufra el mismo destino que tuvo Purdy la semana pasada, en la cual fue interceptado en cuatro ocasiones por esta temible defensiva morada.

Pronóstico Resultado: Miami Dolphins 20-27 Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals vs Kansas City Chiefs

Los Chiefs, desde que Patrick Mahomes es su Quarterback titular, no habían tenido tantos problemas como en esta temporada, en la cual llevan tres derrotas consecutivas, todas ellas muy dolorosas, especialmente la que sufrieron en contra de los Raiders la semana pasada, en la cual Mahomes lució completamente frustrado con el desempeño de sus compañeros, sobre todo el de sus receptores, quienes han tenido un año para el olvido.

Kansas City no puede darse el lujo de seguir perdiendo, ya que cada vez complican más su posición dentro de la Conferencia Americana, lo cual les cobrará factura cuando se encuentren en Playoffs. El equipo de los Bengals ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, aunque la semana pasada no fueron rival para los Steelers de Masón Rudolph, lo cual complicó bastante su pase a postemporada, ya que no tienen margen de error.

Jake Browning ha sido una máquina lanzando pases y haciendo yardas por esa vía, y para este encuentro todo parece indicar que podrá contar de nuevo con Ja’ Marr Chase, quien había estado lesionado. Browning deberá evitar cometer errores, ya que la semana pasada lanzó tres intercepciones, las cuales terminaron por sepultar a su equipo.

Pronóstico Resultado: Cincinnati Bengals 17–23 Kansas City Chiefs

New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers

En las últimas tres semanas Derek Carr ha lanzado ocho pases de anotación, a cambio de dos intercepciones, lo cual ha sido suficiente para mantener a su equipo en la pelea de la cima de la División Sur de la Conferencia Nacional, en donde los Buccaneers son los que van a la cabeza, lo cual podría cambiar esta semana, en caso de que los Saints logren llevarse la victoria.

Baker Mayfield ha sido una grata sorpresa esta temporada para el equipo de Tampa Bay, ya que se encuentra a punto de establecer las mejores estadísticas de su carrera, lo cual no hubiera sido posible sin la ayuda de su receptor Mike Evans, quien ya tiene un lugar asegurado en el Salón de la Fama, ya que durante los diez años que lleva jugando profesionalmente, siempre ha podido rebasar las mil yardas, además de ser completamente letal en las diagonales.

La primera vez que estos dos equipos se enfrentaron esta temporada, los Saints se llevaron la peor parte, ya que fueron ampliamente superados por Tampa Bay, cuya defensiva únicamente permitió nueve puntos.

Los Buccaneers han ganado los cuatro encuentros que han disputado este mes de diciembre, y a menos de que el equipo de New Orleans salga inspirado, se ve muy complicado que puedan arrebatarle la cima de la División a sus odiados rivales de la Florida.

Pronóstico Resultado: New Orleans Saints 23-28 Tampa Bay Buccaneers

Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks

La semana pasada Mason Rudolph, Quarterback de los Steelers, sorprendió a propios y a extraños con su gran actuación, lanzando dos pases de anotación, y moviendo las cadenas constantemente, lo cual no había logrado la ofensiva de su equipo durante esta temporada. Los Seahawks han venido de menos a más estas dos últimas semanas, lo cual los tiene momentáneamente dentro de la postemporada, pero un tropiezo sería catastrófico para ellos.

La defensiva de Pittsburgh ha permitido 19 puntos por partido en promedio, lo cual los coloca como una de las defensivas más difíciles de doblegar en zona roja,además de que cuentan con el gran T.J. Watt, quien lidera la liga en capturas de Mariscal de campo, por lo que será una tarde complicada para Geno Smith, quien muy probablemente no podrá contar con Kenneth Walker, quien es el mejor corredor del equipo, debido a una lesión que le ha impedido entrenar esta semana.

Los aficionados de los Seahawks, mejor conocidos como “The 12th Man”, tendrán que hacer sentir la localía, ya que su estadio es uno de los más ruidosos de toda la liga, lo cual puede desbalancear a los Steelers, principalmente cuando se encuentren a la ofensiva.

Pronóstico Resultado: Pittsburgh Steelers 20-24 Seattle Seahawks

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings

En estos momentos estos dos equipos se encuentran fuera de la gran fiesta de los Playoffs, sin embargo, ambos se encuentran únicamente a una victoria de distancia, por lo que, el ganador de este partido seguirá con vida hasta la semana final de temporada regular, mientras que el perdedor se despedirá de cualquier esperanza.

La semana pasada, Nick Mullens quien había sido el Mariscal de campo titular del equipo durante los últimos dos partidos, fue interceptado en cuatro ocasiones por la defensiva de Detroit, motivo por el cual su entrenador ha tomado la decisión de darle la oportunidad de llevar las riendas del ataque al novato Jaren Hall, quien tendrá que apoyarse constantemente en sus receptores Justin Jefferson y Jordan Addison.

El ataque de los Packers se ha visto muy mermado debido a diversas lesiones, pero Jordan Love no podrá tener excusa alguna si su equipo no logra salir vencedor esta semana, ya que sabe que perder no es una opción para su equipo.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 20 -17 Minnesota Vikings

Esta será la última jornada de la NFL que se juegue en este año 2023, por lo que, a nombre de todos los que elaboramos esta columna, les deseamos felices fiestas, que tengan un próspero año nuevo y esperamos que sus equipos favoritos logren salir victoriosos esta semana.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

GDM