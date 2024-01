Pablo Hermoso de Mendoza quería despedirse en la Plaza México, ¿qué pasará ahora que de nuevo suspendieron las corridas?

Los aficionados de la Fiesta Brava se enfrentaron este 31 de enero a un nuevo revés ya que una jueza federal en materia administrativa volvió a suspender las corridas de toros en la Plaza México al otorgar una suspensión provisional, con lo que no se podrá continuar con el cartel que se tenía previsto la corrida de Aniversario el 5 de febrero, donde el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza se despediría de México.

En entrevista para El Heraldo Televisión, el español detalló que para él era importante incluir a la Plaza México en su temporada de despedida. "Siempre había dicho que si no se abría la Plaza México reaparecería el año próximo o el otro, pero que no me despediría aquí", reveló el matador.

Sigue leyendo:

Vuelven a suspender corridas de toros en la Plaza México

Planeó que su gira de retiro incluyera la Plaza México

La suspensión de corridas en la México pone en duda su presentación del 5 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Destacó que el coloso mexicano es uno de los más importantes del mundo, pues puede catapultar o sepultar la carrera de cualquier toreo o rejoneador, por lo que para él es muy importante despedirse en la Plaza México, incluso dijo que habían planeado una temporada sin pasar por el país, sin embargo la reapertura de la plaza haría que cumpliera un sueño al final de su carrera

No obstante la resolución de una jueza podría cambiar el futuro del rejoneador español, ya que después de esta entrevista se dio a conocer que habían sido suspendidas de nueva cuenta las corridas de toros en la Plaza México. El rejoneador

Fue difícil decidir retirarse de la vida taurina

Indicó que regresará a la Plaza México para despedirse. Foto: Cuartoscuro

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo Televisión dio las siguientes declaraciones en torno a su retiro.

"Es una decisión que ha estado en mi mente desde que empecé...la vida me va tratando el proyecto día a día, yo creo que los 40 años debe ser un momento cumbre para retirarme cuando esté en mi máximo, pero la vida me ha llevado un poquito más hasta lo 55 años".

"La pandemia me ayudó a convivir con mi hijo, a preparar mi preparación y vivir la fiesta en segunda persona a través de mi hijo...mi legado ahí está va a seguir continuando y también el pensar que el Pablo Hermoso persona que lo perdí hace 35 años y el artista lo absorbió quiero volver a reencontrarme conmigo, con mis amigos y sin la presión de presentarme el domingo en un sitio u otro.

"Siempre defenderé una tradición, una cultura que es herencia de mis mayores, pero también en esta despedida me han surgido nuevos proyectos como torear en algunos países y con ese proyecto podría abrir nuevas rutas para la tauromaquia, quizá combinado con algún musical", confesó el rejoneador que está en su gira de retiro.