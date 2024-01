Xavi anuncia su salida, dejará al Barcelona a final de la temporada

El técnico del Barcelona, Xavi, anunció en conferencia de prensa, que su etapa con el equipo culé terminará al final de la temporada, esto tras una reunión que tuvo el técnico con el presidente del equipo Joan Laporta al concluir el partido de hoy en el que los blaugranas perdieron ante el Villareal.

Fue en el mismo estadio cuando los dirigentes del Barcelona citaron al español para anunciarle que ya no va más como técnico del primer equipo, tras los malos resultados que ha tenido el Barça últimamente, sorpresivamente en la conferencia de prensa, Xavi, pidió la palabra antes de la ronda de preguntas de los periodistas y declaró que el 30 de junio es su último día como entrenador.

Sigue leyendo:

Que siempre no, Gerard Piqué anuncia su regreso al futbol: "Lo echo mucho de menos"

Rafa Márquez podría sustituir a Xavi como técnico del Barcelona

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando, la situación merece un cambio de rumbo, y no puedo permitir esta situación como culé…Lo mejor es irme. Daré todo lo mejor de mí. Creo que podemos hacer una gran temporada" anunció en la conferencia el ex mediocampista del Barcelona.