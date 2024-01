Tendencias de 2024 dominan de leopardo o de moños con Mob Wife y Coquette

La moda captura y expresa las diferentes polaridades y contrastes presentes en nuestra actualidad. Así lo vemos con sus dos propuestas principales para este 2024: Mob Wife y Coquette. Tan diferentes como los discursos y realidades que vivimos en el mundo hoy. Lo que ambas tienen en común es la nostalgia de una sociedad con valores que se remonta a épocas de la historia en donde la familia, la religión y el trabajo eran prioritarios. Una época en donde había contención y estructura, en donde las instituciones tenían valor y prestigio.

Primero la estética de la esposa de la mafia tiene que ver con la chica mala y rebelde, que se expresa por medio del maximalismo a tope, el cuero negro, animal print, leopardo, cebra, guepardo, metales dorados, pieles, stilettos, abrigos, labios rojos, maquillaje excesivo y peinados altos, uñas largas, lentes oscuros.

Aquí más es mejor. Si no sabes cómo es esta moda, ve películas para inspirarte como Casino en donde el personaje de Sharon Stone es un ícono en esta moda. Michelle Pfeiffer en Casada con la mafia, y Caracortada son ideales también. Es un refrescante cambio al “lujo silencioso” que se trató de imitar después de ver Succesion y después del minimalismo que venimos acarreando postpandemia. Bien llevado, el mob wife look puede ser muy sexy y glamuroso, mal llevado: un desastre y corriente. ¡Así que ten cuidado! Pero diviértete, puedes llevar a cabo todos tus caprichos en tus looks, en la moda todo se vale.

Por el otro lado, tenemos la estética Coquette, que propone todo lo contrario. El mismo término proviene del francés y se utiliza para describir a una mujer que busca, de una manera coqueta y encantadora, atraer la atención, elogios y admiración.

Lo que más destaca es la presencia de moños, especialmente en color rosa, pero pueden ser en colores pasteles o incluso en negro, que se usan en el pelo o en la ropa y que asemeja el estilo de época. También hay mucho uso de flores, encaje, faldas, bustiers, zapatos de tacón, chongos, maquillajes suaves pero muy marcados y femeninos, perlas, cuellos de bebé, camisas de botón, corazones.

Buscan romantizar la vida. Para tomar inspiración puedes basarte en personajes de Marie Antoinette o Bridgerton, ver la moda de celebridades como Lana del Rey, Emily in Paris, Ariana Grande, Lily-Rose Depp. Aquí no hay límites en la imaginación. Esta tendencia también toma inspiración de la cultura japonesa, de la estética de “lolita” que se popularizó en 1990 incorporando la moda victoriana. La crítica a esta moda es que existe un elemento de infantilización de la mujer.

Y por el otro lado la crítica a la tendencia de la “mob wife” es la sobre sexualización de la mujer. Por eso, toma los elementos que a ti te gusten, que vayan con tu personalidad y con tu esencia. Sobre todo, que te hagan sentir cómoda y proyecten quién eres. Recuerda que la moda es para divertirte.

La moda puede expresar la realidad al reflejar los cambios y las tendencias de la sociedad, y a la vez es una forma de autoexpresión y de identidad.

POR BRENDA JAET

MAAZ