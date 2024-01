¡Traka! Rosca de Reyes de Yeri Mua es la más deseada para el 6 de enero; ¿dónde la venden?

Si el 2023 fue el año de Yeri Mua , el 2024 dice 'quítate que ahí te voy', pues inició fuerte para la influencer veracruzana que ya hasta tiene su propia Rosca de Reyes 'de mujer' .

, el 2024 dice 'quítate que ahí te voy', pues inició fuerte para la influencer veracruzana que ya hasta tiene su propia . La Rosca de Mujer fue creada por la pastelería Ale Pei y ya se convirtió en el primer fenómeno viral de México en enero de 2024. Te contamos los detalles de dónde la puedes conseguir.

Si hay alguien que ha sabido sobrevivir a las polémicas y cancelaciones es Yeri Mua. La influencer dio cátedra de cómo reinventarse a sí misma en 2023 y se convirtió en una de las personalidades de redes sociales más queridas gracias a su nuevo estilo de contenido y a su reggeaton mexa. La 'Bratz Jarocha' se lanzó de lleno a la música y la está rompiendo en el género urbano.

Su canción debut 'Chupón' tiene más de 64 millones de views en YouTube. Este perreo se convirtió en el éxito del verano del 2023 en México y su coro fue uno de los principales trends de TikTok por más de un mes. El último lanzamiento de Yeri Mua, 'Línea del Perreo', tiene casi 30 millones de views a 3 semanas de su lanzamiento y también es un hit que suena en todas las fiestas.

Yeri Mua es la influencer del momento

Las expresiones 'Traka', 'De Mujer' y 'Khe', se conviertieron en parte del lenguaje de los millones de seguidores de Yeri Mua. Y sus Get Ready With Me son lo más visto en TikTok durante 2023. No hay duda de que la originaria de Veracruz está en la cima del éxito.

¿Dónde conseguir la 'Rosca de Mujer' de Yeri Mua?

Y gracias a que es un fenómeno viral, la repostería Ale Pei decidió crear una Rosca de Reyes inspirada en Yeri Mua. El panqué bautizado por Yeri como 'Rosca de Mujer' contiene diversos elementos que aluden a la famosa influencer. Tiene cobertura de azúcar y fondant en color rosa y elementos decorativos como las frases emblemáticas de Yeri, así como una foto de la 'Bratz'.

La Rosca de Mujer inspirada en Yeri Mua

En lugar de muñequito, la Rosca de Reyes contiene 4 elementos característicos de Yeri Mua: Un chupón, un labial, unos labios y un bolso carísimo.

"Nos inspiramos en nuestra querida influencer jarocha Yeri Mua para hacer una rosca temática que refleje su contenido, personalidad y sus canciones".

La repostería le entregó personalmente la Rosca de Reyes a Yeri Mua y a la influencer le gustó tanto, que no dudó en compartirla inmediatamente con sus seguidores, convirtiéndose en uno de los bizcochos más demandados para este 6 enero en México.

La Rosca de Reyes de Yeri Mua viene en dos tamaños, y estos son sus precios:

Chica (5-6 PAX)

Incluye 3 niños Dios

$420 pesos con relleno

$320 pesos sin relleno

Grande (10-12 PAX)

$640 pesos con relleno

$540 sin relleno

El relleno es de crema pastelera de chocolate con nuez y almendra.

Precios de la Rosca de Reyes de Yeri Mua en repostería Ale Pei

Lamentablemente, solo la puedes conseguir en Xalapa, Veracruz, en la sede de la pastelería de Ale Pei ubicada en Santos Degollado 21, colonia centro.