VIDEO: toma asiento antes de ver al pez más terrorífico que existe, es conocido por su canibalismo y ferocidad

Las profundidades del océano esconden múltiples secretos, pues a pesar de que el mar cubre una gran porción del planeta Tierra, hay bastante territorio inexplorado debido a lo complicado que es el entorno acuático al momento de intentar llegar al fondo marino, es por eso que múltiples criaturas se mantienen como desconocidas o con poca información respecto a su biología.

Son muchas las especies marinas que pueden presentar una amenaza para el ser humano, pues debido a su tamaño o naturaleza hostil, algunas criaturas no tendrían problemas para agregar a una persona en su dieta, no obstante, un animal no tiene que ser letal para causar terror en los humanos, pues algunos seres acuáticos pueden ser amenazantes solo por su apariencia física.

Sigue leyendo:

Toma asiento antes de ver al pez más grande que existe, come cocodrilos y humanos

VIDEO: atrapan un pez remo en República Dominicana y causa pánico, creen que presagia un terremoto

El Lanzón Picudo: ¿Este pescado es peligroso para el ser humano?

Una de las criaturas marinas con un aspecto sacado de una película de terror, es sin duda el Alepisauridae, más conocido por el nombre de Lanzón Picudo, esta especie es reconocida por los expertos como un feroz depredador en el océano, debido a su tamaño, el cual puede rebasar los 2 metros, este ser es un ejemplo perfecto de un pez aterrador que no es necesariamente letal para loas personas.

Los lanzones se caracterizan por sus bocas grandes con dientes afilados, de igual forma, sus músculos son aguados y gelatinosos y no está adaptado para persecuciones largas así que se cree que es un depredador de emboscada, además, se tiene registro de canibalismo entre esta especie, pues su lento metabolismo, en algunas ocasiones sus presas se encuentran vivas en su interior al momento de ser capturado.

¿El pez Lanzón picudo ha sido pescado o capturado?

Los lanzones están entre los grupos de peces batipelagicos más grandes

Créditos: Especial

A pesar de su enorme tamaño y su espeluznante mandíbula, este pescado es a menudo capturado por pescadores mexicanos, pues esta especie es conocida como una peste en las pesquerías de atún del golfo de México debido a su costumbre por devorar el cebo que diseñado para especies más valuables.

Esta especie es considerada como una peste en el océano

Créditos: Especial

Este animal habita en múltiples océanos, no obstante su presencia es común en México y a pesar de su aspecto, no se han reportado ataques de esta especie a seres humanos, sin embargo, su presencia definitivamente puede resultar aterradora para pescadores o nadadores inexpertos.