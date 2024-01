La Sociedad de la Nieve: La razón que llevó a los jóvenes al canibalismo y que no cuentan en la película

Va empezando el 2024 y ya tenemos una película que está ocupando las principales tendencias de búsqueda en Google, y está ocupando las conversaciones en redes sociales. Se trata de 'La Sociedad de la Nieve', una cinta que narra la tragedia de los Andes, un avión estrellado en medio de la inhóspita cordillera y la insólita supervivencia de sus pasajeros.

Aún hoy en día, parece increíble la hazaña de los jóvenes que se aferraron a la vida y contra todo pronóstico hicieron todo lo posible por sobrevivir, a la espera de ser rescatados. Lo que inició como un viaje de Uruguay a Chile, se convertiría en la peor pesadilla de los integrantes del equipo de Rugby Old Christians Club de Montevideo.

72 días pasaron en las heladas montañas de los Andes a la espera de ser rescatados. Y mientras tanto, pasaron una serie de vicisitudes que ninguna película de Hollywwod podría igualar. Resistieron temperaturas bajo cero, dos aludes que casi acaban con la vida de todos los tripulantes, la muerte de varios compañeros por los golpes del avionazo, enfermedades, y hambre. Esto último los orilló a cometer canibalismo o antropofagia para poder mantenerse con vida.

El canibalismo es retratado en 'La Sociedad de la Nieve' de una forma cruda, pero melodramática. Los protagonistas se ven orillados a comer carne humana debido a que ya no soportan el hambre y se han quedado sin víveres, sin embargo, la decisión de consumir los cuerpos de los pasajeros muertos, conlleva una historia más oscura que lo que se muestra en la película.

Una usuaria de TikTok narró este episodio que es uno de los más impactantes de la película 'La Sociedad de la Nieve'. En la realidad, los sobrevivientes cometieron antropofagia por el hambre que estaban sufriendo, pero eligieron comerse primero al piloto porque 'por su culpa habían terminado perdidos en los Andes'.

"Si no comían se iban a morir. El día 10 saben que no los van a venir a buscar. Los primos cortaban los trozos grandes. Incluso cortaron y rasparon los huesos para aprovechar todo el cuerpo. Comían la carne cruda porque no había forma de hacer fuego".