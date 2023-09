La actriz Elyfer Torres muestra las listas para el otoño con outfits de temporada

La actriz de 26 años ha estado en proyectos como Betty en NY, El secreto de Selena, Nicky Jam, entre otros, y nos confesó que su primer acercamiento a un escenario fue a través de la danza.

“Mi mamá era maestra, y priorizaba siempre ‘lo que los niños quieran’, entonces me llevó a intentar muchas cosas, que eso se lo agradezco infinitamente. Tenía una maestra de contemporáneo que se parecía a mí, ligeramente, yo la amaba porque siendo niños siempre necesitamos un referente de algo, la vi en un performance actuando y empecé con teatro musical, pero me di cuenta que era la actuación, fue lo que dije, ‘es que no hay nada mejor que esto'”, recordó Elyfer quien más tarde entraría al CEA infantil de Televisa, en donde se dio cuenta de que era más que un hobby, y a pesar de vivir una crisis en la que pensó en ser cineasta, más tarde entró a Casa Azul para estudiar actuación.

Falda sobre pantalón: un acierto. Total look, Fendi / Joyería, Roberto Coin // Foto: Diego Fierce

Actualmente ha explorado algunos géneros, sin embargo, le gustaría “hacer acción, algo así como Kim Posible (risas), me gustaría hacer full drama, porque creo que he explorado mucho, en series, la comedia, que seguiré haciendo. También me gustaría hacer mis propios proyectos, porque creo que las personas merecen contar sus historias en primera persona. Y escribo mucho, poemas, cuentos y ahorita tengo dos ideas de series, y acabo de producir un cortometraje que lo vamos a mandar a festivales de cine”, aseguró Elyfer.

Confesó una de las cosas que más le gustan de su trabajo es conectar con otros, “siento que si mi trabajo conectó con una persona, ya está hecho. Ahí culmina todo. Yo siempre digo, yo me dedico a esto para hacer que las personas se sientan menos solas”.

Otra de las tendencias estrella: las bomber y los total looks. Total look, Longchamp / Joyería, Roberto Coin / Zapatos, Christian Louboutin // Foto: Diego Fierce

Al hablar sobre los estereotipos a los que se enfrenta en esta industria y al trabajar en el extranjero nos dice que ha visto una evolución.

“Es lindo verlo desde la celebración de quienes somos. También creo que poquito a poquito nos está costando menos trabajo vernos en esos espacios y entonces cuando nosotros nos empezamos a sentir dignos de ellos, el resto seguirá. Creo que sí está cambiando, creo que sí está sucediendo. Como cualquier cosa va a tomar tiempo, está tomando tiempo, pero creo que ahí va”.

Asimismo, nos comentó que le gustaría ver historias de mujeres reales.

“Nos atraviesan muchos dolores similares, muchas cosas parecidas. Yo siento que eso es uno de los éxitos de Betty, porque habla de algo que nos atraviesa a todas las personas desde un lugar súper honesto, y además a través de la comedia, que es mucho más divertido. Me gustaría ver, justo mujeres vulnerables, reales, en camino a encontrar y hacer sus sueños realidad, y todo lo que eso significa. Mujeres que se encuentran a sí mismas, historias de lo que verdaderamente somos”, comentó la actriz.

Agregó que le gusta que el contenido en México y Latinoamérica tiene cada vez mayor identidad y refleja más nuestra riqueza cultural.

“Mucho tiempo se intentó negar nuestra identidad, pero hoy estamos orgullosos. Creo que hoy somos potencia, la música mexicana, los espacios que está conquistando, las historias mexicanas, actores increíbles mexicanos que están en Hollywood. Hoy ya no nos está dando pena mostrar eso. Acabo de filmar una peli gringa, que es un personaje de una morra mexicana. Hay tanta identidad, que otros quieren contar nuestras historias. ¿Por qué nosotros no contamos nuestras historias también?”, aseguró Elyfer.

Looks en piel serán un must. Abrigo, Bernarda/Zapatos, Griselda Sánchez/Collar, Messika // Foto: Diego Fierce

“Ya no hay esa vergüenza de ser quienes somos, de decir ‘sí este es mi color de piel y me encanta, sí es de diosa azteca y por qué sería eso un insulto’, no tengo que ser parte de la hegemonía, no tengo que parecerme a nadie para ser hermosa, somos bellas en la piel que existimos”, aseveró Elyfer.

Asegura que el amor propio radica para ella en no compararse, “estar cómoda con quien soy, no tener que desear que mi cuerpo se vea distinto, hoy lo habitó con amor. Hoy me veo y sé que está bien, que habrá días donde no me siento bien y es normal. Particularmente las mujeres, tienen que aspirar a la belleza. ¿Qué es belleza para empezar? Es un constructo social euro centrista, además. Porque aquí las mujeres eran mujeres diosas donde la belleza, ni siquiera era un concepto del que hablaran, se hablaba de fuerza, se hablaba de poder, se hablaba de control, de un montón de otras cosas que son muchísimo más importantes”.

“No tengo que parecerme a nadie para ser hermosa, somos bellas en la piel que existimos".

Los blazers toman protagonismo. Total look, Hermès / Aretes, Messika // Foto: Diego Fierce

SUS FAVORITOS DE ESTILO

¿Cómo defines tu estilo?

Libre. La moda para mí es creatividad y expresar quién soy.

¿Cuál es tu mejor consejo de moda?

Donde estés cómoda. El mejor outfit que puedes armar es el que va con cómo te sientes ese día.

¿Cuál es tu outfit favorito?

Las pijamas (risas).

¿Qué accesorio no puede faltar?

Las arracadas grandes.

Tu momento de moda favorito:

El de los Miaw. Tenía todo un significado, el no tener miedo, mi color favorito es el azul y estaba hecho de mezclilla reciclada.

Reinarán las faldas maxi y plumas. Body y falda, Mariandrée Gaitan / Pulsera, Roberto Coin / Zapatos, Christian Louboutin // Foto: Diego Fierce

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon México y Hot Tools / Locación: Galerie Philia

MAAZ