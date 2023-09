Coreana prueba los churros con chocolate caliente por primera vez y su reacción sorprende en redes

Una joven coreana se está haciendo viral en TikTok después de que compartió cuál fue su reacción al probar por primera vez unos churros. Los usuarios de la plataforma han difundido el video de la mujer en otras plataformas, pues están encantados en cómo en su rostro dejó ver que le gustó mucho este platillo, y coincidieron que es uno de los postres más deliciosas que hay en varias partes del mundo.

La joven, identificada en la plataforma de videos como Suki, es una estudiante de intercambio en España, por lo que en su cuenta está haciendo pequeños vlogs de cómo es su vida en el país Europeo y lejos de casa. Uno de los clips que se hizo tendencia en las últimas semanas es en el que mostró cómo fue a un restaurante de Málaga y probó los churros con chocolate, uno de los bocadillos más populares en el lugar.

La joven coreana probó los churros con chocolate Tiktok @sukyoung_

Esta fue la reacción de una coreana al probar los churros

En la cuenta @sukyoung_, la originaria de Corea del Sur compartió un video en el que enseñó como degustó los churros por primera vez. En las imágenes se puede observar como la joven está sentada en una mesa y enfrente tiene una taza de chocolate y un clásico churro. La persona que la acompaña y la graba le dice que puede degustarlo, por lo que ella primero lo sumerge en la bebida antes de meterlo a su boca.

La combinación del churro con el chocolate caliente, hicieron una explosión en su boca, por lo que inmediatamente después de saborear este postre, hizo una cara de sorpresa demostrando que le había encantado. En el video se escucha como la persona que la acompaña le pregunta en inglés "¿Te gustó?", por lo que la joven solo asiente con la cabeza debido a que aún tiene el bocado, que está disfrutando.

Los usuarios afirman que son porras Tiktok @sukyoung_

"Pov: La chica coreana prueba Churros español por primera vez", escribió en la descripción del video que está alcanzando los 8 mil "likes" y está a punto de llegar a los 2 mil visualizaciones. "En invierno cuando hace mucho frío me alimento a base de eso", "Eso no son churros. son porras q estan buenisimas tambien", "pero se les echa azuquita a los churros y porras", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el que aclaran que es otro postre debido a que no tiene azúcar.

