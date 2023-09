La perturbadora historia detrás del rostro de Annie, el maniquí para practicar RCP; Michael Jackson tiene que ver

A través de redes sociales empezó a circular un video en donde se muestra la perturbadora historia detrás del rostro genérico que se utiliza para los maniquíes para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP); actualmente son utilizados para prácticas de médicos o residentes en el área médica.

Pese a que pueda parecer poco relevante, un dato que pocas personas saben es sobre este maniquí para primeros auxilios es el detrás del rostro que fue retomado para crearlos, pues no es un rostro genérico o prediseñado, sino que fue tomado del molde del rostro de una mujer.

FOTO: Freepik

Maniquí de RCP: su historia

La historia se remonta desde hace más de un siglo, luego de que encontraron el cuerpo de una mujer ya sin vida en el Río Sena, donde de acuerdo con las primeras averiguaciones, el caso apuntaba a que la joven se había ahogado intencionalmente, y en aquél entonces existía una práctica común donde ponían los cuerpos de las personas que encontraban dentro de vitrinas para que pronto sus familiares o conocidos les pudieran reconocer.

La persona que le realizó la autopsia al cuerpo de esta mujer quedó sumamente impactado por su semblante sereno, por lo que decidió hacer una máscara con el molde de su cara en yeso, lo cual también era común, pero con el paso de los años, este rostro gustó a los cuerpos médicos y las personas dedicadas a temas de la salud, decidieron retomarlo para tener máscaras con este mismo rostro.

FOTO Tiktok: @anaxfabor

La relación con Michael Jackson

Años después, se realizaron los modelos de RCP con el rostro de esta mujer llamada Annie, luego de que le llamaron a un creador de juguetes quien también puso un torso de hombre, sin pensar que el rostro era correspondiente a una fémina.

La tiktoker @anaxfabor, detalló en la plataforma que incluso Michael Jackson tomó como referencia el rostro de esta mujer, así como toda su historia detrás, específicamente en su canción “Smooth Criminal” donde en parte de la letra menciona “Annie are you ok?, so, Annie are you ok?”.

