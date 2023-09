VIDEO: Muchacha se hace viral al lamentarse que no tiene novio: “me voy a quedar sola y con 7 gatos”

Aunque para muchos "estar soltera está de moda", hay quienes se lamentan por no tener pareja, no sólo porque consideran que les hace falta el afecto y atenciones que se dan en el noviazgo, sino porque extrañan el contacto sexual con otros individuos, algo que los motiva a hacer interesantes declaraciones por medio de redes sociales, las cuales van desde estados en WhatsApp haciendo referencia a que buscan pareja, hasta memes que publican en Facebook acerca de su estado civil.

A pesar de que esto es bastante cotidiano, el hecho de ver a alguien alcoholizado lamentándose por esto puede llegarse a tornar cómico, especialmente si el momento queda grabado para la posteridad en un clip, tal y como el que circula actualmente en las plataformas digitales, donde se observa a una joven asegurar que va a terminar su vida "sola y con siete gatos".

Captura de pantalla / TikTok: @geeev1198

Joven se hace viral por llorar debido a su soltería

Debido a su icónico speech, muchos comenzaron a comparar a la muchacha que se hizo viral con el personaje de "Los Simpsons" que es identificado como "La Loca de los Gatos", una mujer indigente que siempre está rodeada de mininos, los cuales va aventando por la calle. Aunque en general, todo el discurso de la joven que aparenta estar bajo los efectos del alcohol es bastante llamativo, lo cual hizo que muchos usuarios se identificaran con él.

En el clip se observa que la chica está sentada en la sala de su casa en compañía de su mamá, a quien le relata lo triste que se siente por estar soltera, rompiendo así en llanto, algo que en vez de conmover a su progenitora hace que estalle de risa, al igual que la persona que está grabando el video.

La joven generó mucha empatía entre los internautas / Captura de video: TikTok @geeev1198

Lejos, de consolar a su hija, la madre de la protagonista de este audiovisual le pide que deje de gritar porque va a despertar a los vecinos, algo que la joven debate diciendo que al menos ellos ya están en la cama con su pareja, algo que no puede decir ella, ya que "está más sola que la una".

Usuarios reaccionan al video de la española llorando por estar soltera

"No tengo novio tampoco, estoy más sola que la una, mamá. A mí me da igual (que los vecinos estén durmiendo), están acostados todos con sus parejas y yo estoy sola (...) Me voy a quedar sola con siete gatos, bueno... gatos no porque no me gustan, perros", se escucha decir a la chica que se hizo viral en TikTok, quien hace referencia a que hay algo malo en ella, provocando así que sus interlocutoras vuelvan a soltar carcajadas.

Captura de pantalla / TikTok: @geeev1198

La persona que grabó de manera original el suceso es identificada en TikTok con el user @geeev1198, quien, al igual que el resto de las participantes es española, específicamente de Sevilla, sin que esto haya impedido que el video haya traspasado fronteras creando reacciones diversas, las cuales van desde "me veo tan reflejada" y "¿quién me grabó en la peda" hasta "estás hermosa, si no encuentras novio, yo me postulo".

