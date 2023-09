Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 17 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, trabajo, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Domingo de cruda moral, pero arregla tus asuntos Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía ardiente y tu determinación inflexible serán tus mejores armas en estos días. No dejes que ningún obstáculo se interponga en tu camino, porque tu espíritu indomable te llevará a la victoria.

Mantén tu fuego interior encendido y conquista tu destino. Eres un ser de luz lleno de amor y la vida te devolverá lo que te debía en el pasado, abre las puertas a lo mejor, no te quedes con ganas de nada y disfruta todo lo que llegue a tu paso.

Recibirás una noticia buena en este fin de semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Tu paciencia y resistencia serán puestas a prueba, pero no te preocupes, estarás a la altura de cualquier desafío. Si puedes superar los obstáculos sin perder la calma, obtendrás recompensas duraderas.

No te conformes con menos de lo que mereces y recuerda que el trabajo duro siempre trae consigo grandes logros. La vida ha sido buena contigo y sin embargo tu no la has sabido aprovechar. Dale gracias a la vida y aprovecha cada instante que tienes para ser feliz.

Te llegarán chismes y vienen de familia por tal razón serán más dolorosos. Deja de confiar en quien no confía en ti, deja de creer en amores del pasado y quítate todo ese peso de tus hombros que no te permite avanzar o seguir tu vida. Que ya no te importe lo que piensen de ti pues la gente nunca estará contenta.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, mantén tu mente abierta y prepárate para explorar territorios inexplorados. Será un mes perfecto para comunicar tus ideas y conectar con aquellos que te rodean.

No te olvides de escuchar tu voz interior, ya que puede ser tu guía en este viaje de descubrimiento personal. Aprende a iniciar de cero, a darte tu lugar a creer y confiar en ti y arriesgarte en todo, recuerda que la vida es solo una y no tiene retorno, aprovecha cada oportunidad que llega tanto en el amor como en lo económico.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu naturaleza sensible y protectora siempre te impulsa a cuidar de los demás, pero no olvides cuidar también de ti mismo. Encuentra momentos de tranquilidad para recargar energías y rodearte de aquellas personas que te brinden amor y apoyo.

Recuerda que tu intuición nunca te falla, confía en ti mismo y encontrarás la felicidad que tanto anhelas. Tu carácter tan fuerte podría ofender a amistad al decir las cosas como son y sin pelos en la lengua.

Mucho cierre de ciclos y cambios de planes, en lo laboral una oportunidad llegará, pero trata de no meterte en problemas en el trabajo y solo dedicarte a lo tuyo de la mejor manera, te tomarán en cuenta para nuevo puesto.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu carisma y magnetismo conquistarán a todos a tu alrededor, asegurando que seas el centro de atención. Aprovecha esta energía para hacer realidad tus sueños más ambiciosos.

Haz uso de tu confianza en ti mismo y utiliza tu creatividad desbordante para cautivar a todos. No te conformes con poco, mereces lo mejor. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades.

Es importante que te dejes de complicaciones, de ser tan exigente y de seguir pensando que el mundo gira a tu alrededor, algunas veces eres demasiado ambicioso y está bien, pero exageras y por esa razón muchas personas te ven como una persona fría, interesada y sin sentimientos cuando en realidad estas lleno de amor, ingenuidad y corazón de justicia.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu enfoque y atención meticulosa ahora serán más necesarios que nunca. Organiza tus pensamientos, establece metas claras y ve tras ellas sin miedo.

Recuerda que un plan bien trazado siempre te llevará al éxito. No te distraigas por los detalles insignificantes y mantén tu mirada fija en el premio final.

El amor está tocando tu casilla y se manifestará de la mejor forma, agradece a Dios y a la vida lo que está pasando en tu vida. Entrarás en duda con dos personas que aparecerán en tu vida, no sabrás a quien elegir o qué camino seguir, confía en tu corazón ahí estará la respuesta.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, No temas enfrentar los conflictos o tomar partido, siempre y cuando lo hagas desde un lugar de justicia y equilibrio. Confía en tu instinto para identificar lo que es correcto y no tengas miedo de luchar por ello. Recuerda que tu opinión importa y que tu voz tiene el poder de cambiar las cosas. Sigue pensando que las personas cambiarán y te seguirán viendo la cara de tonto una y otra vez. Te dejas manipular fácilmente y sigues creyendo en palabras falsas, no sabes ya ni qué esperas de la vida ni qué camino seguir y eso se debe a tu falta de amor propio, deja de buscar en la calle lo que tienes en casa y en tu corazón. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar...

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Aprovecha este período para profundizar en tus emociones más profundas y explorar tu lado más íntimo. No temas enfrentar tus miedos y libérate de todas las ataduras que te impidan ser quien realmente eres. Recuerda que la verdadera fuerza reside dentro de ti y que tu capacidad de transformación es ilimitada. Vienen muchos cambios en tu estado de ánimo pues te manejarás en un tono algo bipolar al punto de dañar a quienes te rodean con tu sentido de humor tan crudo y de pocos amigos. Te enteras de verdades que te costará creer sobre cierta persona que significa mucho para ti, te va a costar trabajo creer todo pues estabas con una venda en tus ojos. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás..

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, No temas correr riesgos y seguir tus instintos, ya que serán tus mejores guías. No te conformes con una vida mediocre, busca siempre la expansión y el crecimiento personal. Recuerda que eres el capitán de tu propio barco y que puedes conquistar cualquier meta que te propongas. Comienza a pensar qué estás haciendo para conseguir lo que quieres. Aprende a no confiar tan pronto en las personas, hay mucha envidia en ese terreno y muchos planes podrían quedar arruinados. Hay personas que no han logrado lo que tú y principalmente esas personas son las que te tirarán piedras y palabras tratando de tumbarte en tu camino, si te detienes a responderles o arrojarles piedras perderás tiempo que puedes aprovechar para llegar a tu meta. Podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino..

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, No te desanimes por los obstáculos que puedas encontrar en el camino, ya que tu determinación te llevará a superarlos.

Recuerda que la perseverancia es tu mayor fortaleza y que estás destinado a lograr grandes cosas. Te has envuelto en personas que solo te arrastran a depresiones y malos pensamientos, deja de quejarte tanto y pon las manos a las obras, ten presente que lo único que cae del cielo es la lluvia así que si algo no lo tienes es porque no lo quieres, ve tras eso que necesitas y te mueve.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no temas expresar tus puntos de vista únicos y ser diferente, ya que eso es lo que te hace especial. Aprovecha tu creatividad e innovación para crear un cambio positivo en tu vida y en el mundo que te rodea.

Recuerda que eres un líder nato y que puedes inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Deja que las amistades se larguen si es lo que quieren quién importa es quién se quedará contigo en la tempestad y no en los buenos tiempos.

Tu capacidad de obtener lo que te de tu mendiga gana podría llevarte a cometer errores, eres muy de hacer todo por tener lo que quieres sin importar si es algo bueno o malo, ten cuidado o de lo contrario podrías exponerte a críticas no tan saludables sobre tu persona.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, aprovecha tu imaginación desbordante para dar vida a tus sueños más preciados. No te olvides de cuidar de ti mismo y nutrir tu lado espiritual.

Recuerda que tu bondad y compasión pueden cambiar vidas. Quien te quiera tendrá que ponerse las pilas y luchar por ti, deja de buscar a las personas y aprende a valorarte y darte tu lugar, muchas veces esperas demasiado de las demás personas y por eso es que llegan las decepciones.

Una amistad comenzará a sentir gran atracción por ti, si le das la oportunidad hay muchas posibilidades que termines viene enamorado o enamorada. No trates de quedar bien con todo mundo o cometerás grandes errores, recuerde que la primera persona que deberás de complacer eres tú mismo o misma.

DRV