Descubre cuándo te vas a separar de tu pareja, según la numerología

La numerología está compuesta de creencias y tradiciones que pretende establecer relaciones entre los números, las fuerzas físicas espirituales y las personas. A su vez, es considerada como una práctica adivinatoria y se ha convertido en una de las disciplinas más populares y es que los números les permitirán a las personas conocer aspectos relevantes e importantes de su personalidad. Los numerólogos aseguran que los números van más allá que medir o cuantifica.

Dentro de la numerología, cada número tiene un significado simbólico diferente, además de que cada persona tiene un número favorito que lo representa. Gracias a esta disciplina, se pueden conocer aspectos importantes no solo de la personalidad, sino por ejemplo, saber qué tipo de hijo eres, con qué elemento del Feng Shui te sientes identificado, como así también saber cuándo terminarás con tu pareja, todo dependiendo del dígito final. Para eso, hay que hacer algunos cálculos que no son para nada difíciles.

La numerología puede determinar varios aspectos. Fuente archivo

Para conocer cuando te pelearás con tu pareja, debes sumar la fecha en la que se pusieron de novios e iniciaron la relación, por ejemplo si fue un 29 de noviembre de 2021, debes sumar 2+9+11+2+0+2+1=18 y si los sumamos nuevamente nos da como número el 9. A continuación, debes centrar tu atención en la siguiente lista.

Descubre cuándo te vas a separar

De acuerdo a la numerología, son tres los números que pueden llegar a tener algunos problemas con sus parejas y terminarán la relación. Si dio como número final el 3, entonces los problemas están pasan por la comunicación en la pareja y eso será un motivo de ruptura, ya que no habrá tanta confianza. Si termina en 6, habrá una falta de afecto y seguramente el amor entre ambos ya no sea el mismo.

Los números 3, 6 y 9 se pelearán con sus parejas. Fuente archivo

Pero, si el número final es el 9, los conflictos están rondando la pareja y no precisamente entre ambos, sino pueden ser económicos o personales. En cuanto a los números 1, 2, 4, 5, 7 y 8 no tienen que preocuparse porque seguirán con sus parejas y no tendrán ningún tipo de problemas.

