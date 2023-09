Test de personalidad: escoge un árbol y conoce en que mientes en la vida

Cada vez que nos enfrentamos a un test de personalidad, nos adentramos en un viaje introspectivo. Vale destacar que, generalmente, estos cuestionarios tienen el poder de desvelar aspectos ocultos de nosotros mismos, conectándonos con nuestra intuición y permitiéndonos obtener respuestas. Te proponemos que explores un área de tu personalidad que quizás no dejas que otros vean.

Antes de comenzar con este test de personalidad, trata de estar relajada y cómoda. Respira profundamente y permite que tu mente se centre en el presente ejercicio. Descubrirás a través de tu intuición cuál es el árbol que revela esos aspectos que ocultas sobre tu vida. Elige sin pensar demasiado, cuál es el objeto que más te atrae.

Elige sin pensar demasiado cuál es el árbol que más te atrae. Fuente: encancha.cl

¿Descubriste en qué mientes en la vida?

Si tu elección fue el árbol de otoño, puede significar que te estás engañando a ti misma. Debes reconocer que en tu discurso de dejar salir de tu vida, cosas, personas o momentos, no es en realidad lo que quieres. Debes apelar a tu honestidad para aceptar que no se puede dejar ir sin comprender que hay un duelo detrás, por lo que se puede llorar, y eso no te hace menos persona. No está mal que dejes que fluyan tus emociones.

Si optaste por el árbol de verano vale destacar que sueles mentirle a las demás personas al no enfrentar las situaciones que te molestan. En ese sentido, te cuesta decir lo que no te gusta y dejas que todo siga igual. Esa mentira que justificas con llevar la fiesta en paz puede ser muy perjudicial, porque en el fondo estás alimentando una relación interpersonal con conflictos sin aclarar, y esos generalmente terminan saliendo a la luz cuando uno no aguanta más.

Este test de personalidad te ayuda a descubrir en qué mientes en tu vida. Fuente: encancha.cl

Vale destacar que los tests de personalidad, como el de los árboles, nos ofrecen una mirada interior. Nos instan a explorar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos ocultos, lo que a su vez nos brinda la oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. Si bien este ejercicio ofrece una visión interesante de nuestra personalidad, es importante recordar que es solo una guía