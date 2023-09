Jóvenes por México: Cinco historias de éxito para cambiar el presente y mejorar el futuro

SENTILIA

Ana Cristina Girard y Fernanda Soria Zamudio, estudiantes en el ITAM, están desarrollando una marca de ropa pensada y creada para personas con discapacidad, con la cual igual buscan ser una fuente de empleo para este sector y crear prendas en tendencia.

“Rebotando ideas nos pusimos a investigar que no hay opciones en México que no sea ropa de hospital, y en otros países sí hay, pero no llega a nuestro país y no está a un precio que pueda ser accesible a la población mexicana”, comentó Ana Cristina sobre el inició de Sentilia. Asimismo, este proyecto las llevó a entrar a Hult Prize, plataforma que busca impulsar a los emprendedores en proyectos sociales, y en el cual son uno de los mejores 23 proyectos de este 2023.

“Haz tiempo para lo que lo que te importa y no se esperen a tener el trabajo perfecto, no pierdes nada intentándolo”.

Ana Cristina Girard y Fernanda Soria Zamudio. Foto: JDS Agencia

LA HUELLA DE ANDREA

Andrea fue una joven que perdió la vida debido a un trastorno alimenticio en 2021 con tan sólo 22 años. A raíz de esto, cinco de sus mejores amigas, Almudena De la Cabada, Luisa Sánchez, Gabriela Uribe, Ximena Margalef y Mónica Basila, decidieron iniciar un proyecto que busca crear conciencia sobre la dismorfia corporal y normalizar la belleza en cualquier talla y tipo de cuerpo. A través de expertos y datos duros buscan compartir con todos los jóvenes (sobre todo aquellas mujeres que sufren por los estereotipos de belleza), eliminando conversaciones sobre los cuerpos de los demás, así como cambiar la perspectiva de las dietas y el ejercicio.

“Buscamos siempre un cuerpo que quepa dentro de los estándares de belleza. Pero ¿sabes qué? YA NOS CANSAMOS. Amemos nuestro cuerpo".

Almudena De la Cabada, Luisa Sánchez, Gabriela Uribe, Ximena Margalef y Mónica Basila. Foto: JDS Agencia

ECTAGONO

Erica Valencia es la creadora de esta iniciativa enfocada en la sustentabilidad y restaurar los ecosistemas en nuestro país. A través de Ectagono y Ectarea, Erica realiza actividades de consultoría hacia el desarrollo sostenible, y de reforestación, limpieza y mantenimiento de áreas naturales en varios estados de la república mexicana. Otra de las vertientes importantes para Erica dentro de estos proyectos es crear agentes de cambio, llevando herramientas y conocimientos a otros, así como a niños. Erica también es consejera de la asociación civil Ríos Tarango, que busca la regeneración socio-ambiental de la Barranca de Tarango, además de ser parte del Consejo económico, social y ambiental de la Ciudad de México 2023-2026.

“Un México con ecoturismo que catalice a una innovación cultural democratizada, a empleos verdes, a emprendimientos de cambio".

Erica Valencia. Foto: JDS Agencia

DESPERTARES

El bailarín ganador del galardón Benois de la Danse, Isaac Hernández, se ha caracterizado por su lado filantrópico durante toda su carrera al apoyar diferentes causas. Uno de sus proyectos más importantes para acercar la magia del ballet y artistas de todo el mundo a nuestro país ha sido Despertares, espectáculo que también busca inspirar y acercar a todos los jóvenes a este arte, pues a través de este se ha logrado acercar a futuros bailarines con estos profesionales de la danza, además de llevarlos a audiciones en importantes compañías internacionales. Si bien Isaac ha mencionado lo difícil de conseguir apoyo para esta labor, no se da por vencido y continúa llevando el poder del ballet a todos aquellos que buscan conquistar sus sueños.

Isaac Hernández. Foto: JDS Agencia

FUNDACIÓN ESPACIAL KATYA ECHAZARRETA

La astronauta e ingeniera electrónica mexicana ha trabajado arduamente para que más jóvenes y niños en México tengan la oportunidad de cumplir sus sueños e ir al espacio, de ahí nace esta iniciativa que busca no sólo acercarlos a este sector, sino darles los recursos y herramientas, desde pequeños, hasta jóvenes y científicos, para que puedan desarrollar su talento. Misión Marte 2023 fue el primero proyecto dentro de esta fundación y el primer campamento aeroespacial de México y Latinoamérica, en el cual jóvenes tuvieron la oportunidad de usar trajes espaciales reales, construir un Rover, entre otras actividades en diversas áreas.

“México puede ser un poder internacional con la industria espacial, el momento es ahora”.

Katya Echazarreta. Foto: JDS Agencia

