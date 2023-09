‘Winnie the Pooh: Blood and Honey 2’ ya se empezó a rodar y estas imágenes son aberrantes

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey" es una de las peores películas de la historia, sin embargo, Rhys Frake-Waterfield, su director, ha decidido regresar con una segunda parte. Si bien es cierto, la cinta no triunfó entre la crítica, el público decidió respaldarla, así que recaudó mucho más de lo que había invertido para hacerla.

La película, que se estrenará en 2024, ya inició con las grabaciones y las primeras imágenes que se han compartido sobre esta historia son sin duda muy aberrantes y perturbadoras. En ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey 2" aparecerá Tiger y se unirá a Winnie y Piglet para seguir acechando a los habitantes de la zona donde se han situado.

Hasta el momento, no se tiene muy claro cuál será la trama que tendrá la segunda parte de esta película, pero lo que sí tiene claro Rhys Frake-Waterfield es que su nueva película de terror “contará con nuevos diseños de criaturas, un nuevo reparto y un elevado número de muertes".

El director de “Winnie the Pooh: Blood and Honey 2” también aclaró que esta aventura se desarrollaría fuera “del Bosque de los 100 Acres", y que Winnie the Pooh y compañía llevarían "su lucha a la tranquila comunidad de Ashdown".

En la cinta original, Christopher Robin se iba a la universidad, Pooh y Piglet se quedaban sin comida y los pobres tenían que buscarse la vida. Su instinto animal y sus necesidades más primitivas surgían y entonces los dos se dedicaban a cazar presas de las que alimentarse.

Primeras imágenes de Winnie the Pooh: Blood and Honey 2”

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 se estrenará en 2024. | Crédito: Difusión.

Tiger aparecerá en esta segunda película y será muy aterrador. | Crédito: Difusión.

Tiger se unirá a Winnie y Piglet para seguir acechando a los habitantes de la zona donde se han situado. | Crédito: Difusión.

