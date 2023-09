High School Musical: Vanessa Hudgens, Monique Coleman y Olesya Rulin se reúnen tras 17 años

Todos los fanáticos de 'High School Musical' están dando saltitos de felicidad. Resulta que Vanessa Hudgens, Monique Coleman y Olesya Rulin se reunieron el pasado fin de semana en una fiesta organizada por la marca de bebidas de Hudgens, Know Beauty. Sin duda, este momento ha llenado de mucha nostalgia a los seguidores de esta recordada serie musical.

Las tres actrices, que interpretaron a 'Gabriella Montez', 'Taylor McKessie' y 'Kelsie Nielsen', respectivamente, compartieron varias fotos y videos del reencuentro en sus redes sociales. Las imágenes las muestra abrazadas, riendo y disfrutando de este momento juntas.

Vanessa Hudgens, Monique Coleman y Olesya Rulin se reunieron el pasado fin de semana. | Crédito: Instagram.

La leyenda que acompañó la publicación de Instagram reza: "Un lanzamiento increíble para @caliwater con mi bestie y socio @olivertrevena. Gracias @thegeorgian por acogernos y a todos mis increíbles amigos que aparecieron para apoyar". Rápidamente, los fans de las actrices no dudaron en comentar este precioso momento.

Monique Coleman escribió en la sección de comentarios del post de Hudgens con múltiples emojis de corazones amarillos. Además, también compartió fotos similares del evento, junto con un pie de foto que decía: "'We make each other strong", una referencia a la canción 'We're all in this together', de la película original de 2006.

Monique Coleman támbien compartió imágenes de ese momento. | Crédito: Instagram.

"Fue pura ALEGRÍA celebrar a mi amor @vanessahudgens y el lanzamiento de @caliwater (que es DELICIOSO por cierto ), con mi hermana del alma @olesyarulin", continuaba escribiendo. ¡¡¡" Es hermoso ver lo lejos que hemos llegado todas, Felicidades V!!! Siempre orgullosa".

No es la primera vez que las tres actrices se reúnen desde el final de la saga. En 2020, participaron en un especial de televisión de Disney, The Disney Family Singalong. Sin embargo, este reencuentro ha sido especialmente significativo para los fans, ya que se produce tras 17 años de la primera película de High School Musical.

