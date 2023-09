VIDEO: Pobladores de Oxchuc denuncian disparos, tras 8 días de bloqueo en el Concejo Municipal de Chiapas

Habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas denunciaron que integrantes del Concejo Municipal a cargo de Luis Gómez, realizaron varios disparos de armas de fuego a la altura de la cabecera municipal este fin de semana.

La balacera que duró cuatro horas este fin de semana fue en la zona conocida como el arco, donde se mantiene un bloqueo desde hace ocho días, con el objetivo de pedir a las autoridades que ejecuten lo dictaminado por el Tribunal Electoral, tras ofrecer el fallo para la reposición de elecciones en este municipio que se vieron interrumpidas el 15 de diciembre del 2021, luego de registrarse episodios violentos.

Afortunadamente no se reportaron lesionados durante la balacera y para evitar que transitaran vehículos los inconformes tiraron árboles los cuales fueron retirados por los mismos pobladores.

Amenazan con la salida de Luis Gómez Foto: Especial

Exigen la presencia del Ejército mexicano

Los habitantes solicitaron la presencia del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, para resguardar a la población.

Será en las próximas horas que autoridades de los tres niveles determinen la liberación de las vías, además de la implementación de un operativo para la detención de las personas que fueron señaladas de abrir fuego contra el camión de una empresa privada.

Los habitantes aseguran que durante estos dos años el gobierno de Luis Gómez Santiz no ha proporcionado las garantías para el desarrollo del municipio, toda vez que no existen obras y no se les ha proporcionado a las comunidades los recursos ya ofertados.

La situación en este municipio es tensa y aseguran que hasta que no haya un diálogo con las autoridades y se llegue a una solución no se levantará el bloqueo.

DRV