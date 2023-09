José José ha sido considerado por numerosos artistas, expertos vocales, críticos musicales y periodistas como uno de los más grandes intérpretes nacidos en México, pues gracias a la potencia de su voz, así como a las letras que seleccionaba para grabar, ha puesto a más de uno a llorar.

A pesar de que tuvo una carrera de más de 50 años, múltiples discos grabados, muchos sencillos lanzados y conciertos al por mayor hasta 2015, todavía hay gente en todo el mundo de más de 18 años que lo acaba de conocer, aprovechando ese momento para grabar sus reacciones a temas como "El triste", un clásico de su juventud.

Youtube se llenó de videos halagando a José José. Captura de pantalla.

Youtubers de todo el mundo lloran con José José

Es precisamente "El triste" el tema que han tomado diversos creadores de contenido, algunos dedicados a la música, otros simplemente fanáticos, con el objetivo de hacer un análisis o tener una reacción en vivo de la forma en que canta, pues se sabe que fue una presentación legendaria.

Por ejemplo, la entrenadora vocal Ceci Dover, quien tiene 1.7 millones de reproducciones en su análisis, opina de José José lo siguiente: "No hay voces así en la actualidad, o muy poquitas. No se puede negar, no se puede discutir lo buen cantante que era. Tiene muchísimos matices, trabaja con muchos efectos vocales. Perfecto".

El cantante se ha convertido en una leyenda de youtube en todo el mundo. Crédito: Especial

También reaccionó la vocal coach Rebecca, quien tiene 1.26 millones de suscriptores, pero 3.6 millones de reproducciones en su reacción a las canciones de José José, y aseguró que "Tiene mucha pasión, son notas extraordinarias con tanto poder. Es fascinante ver que alguien canta así, veo por qué es tan querido. Es una tragedia escuchar que cantantes así se mueren, se vuelven parte de ti, de tu vida, como de tu familia. Lo hace ver fácil, pero no es nada fácil".

Y como ellas, se pueden ver decenas de análisis donde lo único que hacen es elogiar la forma en que cantan. Algunos de ellos se conmueven hasta el punto de derramar una o dos lágrimas, pues se mete hasta lo más profundo de tu corazón, con letras que no perdonan a la tristeza, la melancolía o el recuerdo de alguien a quien extrañas.

Esa noche, el cantante se convirtió en una leyenda. Crédito: Especial

José José y "El triste"

La presentación inmortalizada en video sucedió en el Festival de la Canción Latina, era la segunda edición en ese momento, y tuvo lugar en el Teatro Ferrocarrilero del entonces Distrito Federal, donde se reunieron músicos de 25 países de América Latina y los Estados Unidos, además de cinco provenientes de Europa.

José José interpretó dos composiciones en ese momento, la primera titulada "Dos" de Wello Rivas y "El triste" de Roberto Cantoral. El príncipe de la canción fue la más grande sorpresa del día, llegando a la final y siendo aclamado por todos los presentes, quienes le aventaron claveles, le aplaudieron y gritaron; sin embargo, la competencia la ganó la brasileña Clàudia con el tema "Canción de amor y paz".