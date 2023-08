Entrevista a Dalilah Polanco y Juan Soler de la serie ´Chavorrucos´: “Al ser chavorrucos te da tranquilidad económica”

¿Qué piensas cuando escuchas la palabra ´Chavorruco´? Probablemente lo primero que se te viene a la mente es un señor de mediana edad que se comparta como si fuera un joven, y sus gustos precisamente no son los de un señor. El tema del comportamiento de los hombres cuando están arriba de los 50 años se ve reflejado en la serie “Chavorrucos”, protagonizada por Dalilah Polanco y Juan Soler, quienes acompañados de Rodrigo Murray, Christian de la Fuente, Julio Bracho y Freddy Ortega se embarcan en una nueva experiencia que consiste en tomar terapia.

Estos cinco hombres, de distintas personalidades llegan a tomar consulta con Regina Vargas (Dalilah Polanco), y a pesar de mantenerse un poco renuentes en expresar sus sentimientos con otros hombres, Regina les ayudará a resolver sus problemas, y enfrentar “la crisis” que viven como ´chavorrucos´

Para conocer el desarrollo de la historia y de los personajes, Dalilah Polanco y Juan Soler acuden al podcast Guía del Hater para platicar sobre su experiencia en el rodaje, y cómo se siente ser un ´chavorruco´. Aquí te contamos un poco de lo que platicaron.

Ser ´chavorruco´ no es tan malo

¿Qué significa ser chavorruco? No siempre es algo malo, Dalilah opina que “Al ser chavorrucos, ya tenemos no solamente todo el camino recorrido, sino que también la tranquilidad económica de decir: “Ora puedo hacer lo que se me da la gana”

¿Qué es lo más chavorruco que han hecho?

Ambos actores piensan que lo más chavorruco que han hecho es usar motocicleta, ya que ambos son aficionados a usar este medio como transporte.

Lo difícil de ser un adulto

Dalilah y Juan comparten algunas situaciones que han vivido durante su adultez

Juan: “Mis hijas me prohiben que las vaya a buscar a las fiestas luego, ¡me prohíben! … Yo no quería que el chofer fuera a buscarlas, las iba a buscar yo personalmente” Este tema lo tomó con gracia, incluso confiesa que las ha querido esperar a una esquina del lugar donde estarán, pero tampoco les gusta.

Escucha otras experiencias que han vivido los ´chavorrucos´ en el podcast Guía del hater, y conoce más de la serie. Escúchalo aquí.

Por otra parte, Dalilah comenta que el tema de la presión social por su edad y el decidir no tener hijos es algo que escucha seguido, a pesar de que es una decisión que tomó desde que era pequeña y de la que está segura. “Crees que les tienes que hacer caso, de que ya llegaste a una edad y te tienes que casar. Ya te casaste, te tienes que embarazar. Ya te embarazaste, ¿cuándo viene la parejita?” Eso sí, asegura ser muy plena sin hijos, y prefiere ser tía, a tener que tomar una gran responsabilidad con un bebé.