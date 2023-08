Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la palabra ‘OPTAR’ en tiempo récord

Existen juegos en internet que, además de servir a los fines de entretenimiento y distracción de la rutina, también estimulan el ingenio y las funciones cerebrales. Así es el caso de los acertijos visuales, que se han constituido en un pasatiempo de los usuarios para desafiar tus habilidades cognitivas.

¿Puedes hallar la palabra diferente dentro de la repetición?

El siguiente reto se compone de una imagen que tiene fondo blanco y letras de color verde. A lo largo de 12 filas y 5 columnas, se encuentra formada una palabra que se repite: OBRAR. El objetivo de este desafío es encontrar el término diferente dentro de esta repetición.

Dentro de esta repetición, el usuario debe encontrar una palabra diferente a OBRAR. La unidad de la lengua que debes hallar en pocos segundos es OPTAR. Para hacerlo, deberás concentrarte en este juego y dejar de hacer lo que estabas haciendo.

Observa la imagen con la repetición de la palabra 'OBRAR' y encuentra 'OPTAR'. Fuente: Pinterest

Pocas personas han podido encontrar la palabra OPTAR en menos de 4 segundos, ya que es un ejercicio para afilar la vista y leer toda la imagen de manera rápida. La mayoría de los usuarios que ponen a prueba sus capacidades cognitivas en este reto, suele hallar la resolución en más cantidad de tiempo.

Aquí está la palabra 'OPTAR'. Fuente: Pinterest

¿Has podido dar con la palabra OPTAR? Seguramente lo has hecho. Si has llegado a cumplir la consigna del acertijo visual en menos de 4 segundos, eres todo un genio y mantienes tu rapidez mental. Si has demorado un poco más, entonces puedes mejorar tu tiempo con más desafíos y juego de ingenio.