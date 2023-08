Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la edad a la que se le considera a una persona como adulto mayor es a los 60 años, sin embargo muchas personas comienzan a sentirse sin energía o que su vida se acabó desde que cumplieron cerca de los 40 o 50 años, inclusive las personas jóvenes que se encuentran a mediados de sus veinte o principios de sus 30 suelen tener el sentimiento de que “se les pasó el tren” o no han logrado hacer muchas cosas en su vida, cuando la realidad es que no hay una edad para comenzar a vivir.

Nos encontramos en esta vida por tan solo un instante, pero la sociedad nos ha puesto estándares o metas a cumplir dependiendo la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos, las personas podrían esperar cosas como: Si te encuentras en tus veintes entonces deberías estar terminando una carrera universitaria y haber conseguido un trabajo, si te encuentras en tus 30 ya deberías tener conformada tu propia familia y a los 40 seguramente no has logrado grandes cosas si no has salido del país o has publicado o hecho algún acto importante por la sociedad.

La realidad es que cada persona lleva su ritmo y conoce las circunstancias por las que ha tenido que pasar para llegar hasta donde está, uno de los ejemplos más populares es el de el Coronel Sanders (dueño fundador de la cadena alimenticia KFC) quien consiguió su éxito cuando tenía 62 años de edad. Para llegar a ser un gran empresario reconocido primero tuvo que atravesar múltiples obstáculos. Lo que esto nos deja como aprendizaje es que tu vida no empieza o termina a una determinada edad, eso lo defines tú con tus vivencias y experiencias.



Tu edad no define tu energía ni tus ganas de vivir

Foto: Pexels

La edad es sólo un número y no deberíamos avergonzarnos por llegar a cumplir a uno más, por el contrario debemos agradecer por poder experimentar y permitir a nuestro ser seguir en este mundo.



Esta es la filosofía de vida que nos compartió Martha Patricia Castañeda mejor conocida como “la nonna fit” quien nos acompañó en el podcast de “Maldita Comodidad” y compartió a lado de la coach motivacional Son Acosta varias de sus experiencias de vida y cómo comenzó a disfrutar de ella sin importarle su edad.



Ser fieles a las decisiones que tomemos, a la única persona que no le podemos fallar es a nosotros mismos.



Ser constantes con lo que nos propongamos



Disfrutar cada momento que la vida nos regale, ya sea a solas o con nuestros seres queridos



Cuidar nuestro cuerpo, es el único que tenemos para experimentar lo que la vida nos ofrece

