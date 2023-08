Oppenheimer: ¿La mejor película del 2023 hasta ahora?

Sinopsis: Es 1926, mientras lidia con una severa ansiedad, J. Robert Oppenheimer viaja por Europa encontrando nuevas formas de pensar, motivado por esta experiencia regresa a EEUU con la intención de ampliar su investigación en física cuántica y llevar la ciencia misma hasta las últimas consecuencias. Mientras los conflictos bélicos afectan Europa, el gobierno sospecha de la lealtad del propio Oppenheimer, sin embargo, termina siendo elegido para crear un arma que asegurará una paz que la humanidad jamás ha visto, pero no sin pagar un alto precio.

Oppenheimer, el padre de la bomba atómica

Aunque los directores se definen por hacer cintas de ciertos géneros, resulta imposible para muchos creadores no hacer por lo menos una película biográfica en su trayectoria, si bien el cine es entretenimiento y los directores pueden crear mundos más allá de la imaginación, muchas veces son los hechos y las personas que formaron parte de la historia una de las fuentes de inspiración para no solamente volver a contar un pedazo, sino también dar origen a cintas que demuestran por qué debemos conocer la historia.

Oppenheimer es un triunfo en el amplio sentido de la palabra, una película biográfica fuera de lo convencional que mediante drama y suspenso adentra al espectador no solo en la vida de una de las personas más importantes en la historia de la humanidad, también pinta un retrato oscuro de la humanidad misma y cómo el peor enemigo para el hombre, es el hombre mismo.

Basada en el libro American Prometheus, (biografía escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin) queda claro que la historia de Robert Oppenheimer tenía y merecía ser contada, bajo la dirección de Christopher Nolan, la película saca a relucir sus virtudes desde el inicio. Nolan da forma a un guion sólido donde como en gran parte de su filmografía, el tiempo construye la narrativa, acentuando con el uso del blanco y negro la perspectiva de un personaje y usando el color para otro, un elemento sencillo pero que visual y narrativamente hace diferente a la cinta de principio a fin.

Además de la precisión al momento de construir la historia, Nolan consigue darle un buen ritmo donde a través de un diálogo inmersivo evita que la cinta peque de tediosa o lenta, técnicamente cada escena es un reflejo de la maestría y experiencia de Nolan haciendo cine; la recreación de la prueba Trinity jamás será olvidada gracias al increíble trabajo del equipo de efectos especiales, la intensidad de la secuencia y el nivel de detalle, no hay un solo error, nada hecho a medias, todo está en su lugar.

Cillian Murphy y Christopher Nolan detrás de cámaras en “Oppenheimer”

Foto: Universal Pictures

Cillian Murphy entrega una actuación para el recuerdo, de pies a cabeza, en cuerpo y alma abraza al personaje y no lo suelta hasta el final, su mirada transmite angustia, arrepentimiento, felicidad y una profunda melancolía donde una vez más, Nolan se proyecta a través de él como un hombre elegante, elocuente, con virtudes y defectos, una persona que no se puede ver en un mundo de blanco y negro, como el héroe o el villano, con una alusión al personaje de la mitología griega, en definitiva no hay mejor analogía o síntesis que resuma la vida de Oppenheimer.

En cuanto al resto del elenco, Nolan lo dirige magistralmente y no desaprovecha el talento de Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Benny Safide, Kenneth Branagh, Jack Quiad, Casey Affleck y la amplia lista, pero es Robert Downey Jr. quien da una master class de actuación que al igual que Murphy, se adentra en el personaje de principio a fin.

Con una duración de tres horas, Nolan aprovecha cada minuto, se toma su tiempo para llevar al espectador por los horrores que un hombre tuvo que cargar durante toda su existencia, víctima de sus propios anhelos.

Oppenheimer es perfección, es cine y es una de las mejores películas de año, con un diseño de producción sobresaliente, cinematografía impecable de Hoyte Van Hoytema y banda sonora para la posteridad de Ludwing Goranson, Christopher Nolan se reafirma como uno de los mejores directores de todos los tiempos.





XBB