María Hanneman comparte su inspiración musical a través del piano

María es sinónimo de dedicación y talento, con tan sólo 17 años ha compartido con grandes artistas como Javier Camarena y recientemente con Alondra de la Parra; además de presentarse en grandes escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Mozarteum de Salzburgo y en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, entre otros. Al cuestionarla en qué momento se da cuenta de que el piano es a lo que se quiere dedicar nos confesó.

“Creo que nunca fue hobby. Creo que siempre lo tuve decidido. A los tres (años) me regalaron un piano de juguete y pues yo ahí intentaba tocar y me gustaba muchísimo. Luego, en la escuela, mi maestra de música tocaba, y yo me asomaba para ver qué hacía. Y ya a los cuatro (años) me metieron a clases de piano con ella, y lo decidí ahí. Fue como ya, a esto me quiero dedicar toda la vida”. Cuando tenía nueve años entró al conservatorio de música en donde inició con sus estudios de manera formal.

La música clásica es algo que siempre acompañó a la pianista, “desde bebé mis papás me ponían muchos discos para dormir con música clásica y me gustaba mucho y pues empecé a tocar música clásica. En el método en el que empecé, que fue el método Suzuki, veíamos varios libros en donde había piezas chiquitas, pero eran clásicas, siempre fue clásico”, recordó y agregó que las nuevas generaciones deberían acercarse un poco más a este género musical.

A pesar de empezar muy pequeña, María Hanneman nos comentó que el gran reto al que se enfrenta hoy, desafortunadamente, es a la misoginia.

“Antes, de chiquita, nadie me decía nada, pero fui creciendo y ya empiezan los comentarios. Nunca falta la persona que te haga esos comentarios y que te esté molestando toda la vida, y que no te deje en paz, pero bueno, no les hago caso”. A lo que la joven nos comentó que ella busca demostrar con su talento que puede llegar a cualquier lugar. “Yo sigo con lo mío y más bien demostrarle que sus comentarios y sus palabras no valen”, aseguró.

Asimismo, nos dio su mejor consejo para todos los jóvenes que están buscando su camino: “Nadie los puede obligar a hacer lo que no quieran hacer, porque no lo van a disfrutar y no lo van a hacer bien. Pueden hacer lo que ellos quieran, matemáticas, química, música… que trabajen muy duro. Si trabajan muy duro, al final los sueños sí se cumplen y se siente bien bonito cuando eso pasa. Si tienen un sueño no se rindan”.

La pianista también nos contó cómo lidia con los comentarios negativos en las redes sociales.

“Luego gente me manda mensajes de ‘ya dedícate a otra cosa’, cosas así. Pero por suerte, mis papás me ayudan a manejarlas. Entonces es como, ‘ma, tengo este mensaje, ¿qué hago?’. Me dice, ‘no, pues ya, bórralo, bloquéalo o algo así’. Un día sí expuse uno, le tomé screenshot y lo subí. Pero normalmente no, ese tipo de mensajes no los contesto ni nada. Pero pues me gustan mucho las redes, la verdad”, pues para ella es una manera de conocer gente y mostrar su talento.

Vestido: Carlos Pineda / Tenis: Converse / Anillos: Liria: Foto: JDS Agencia

GRANDES MOMENTOS

A su corta edad su gran talento y pasión la han llevado a grandes espacios y a compartir con exitosos artistas. María Hanneman nos habló sobre qué otros sueños le gustaría cumplir, “me encantaría tocar en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Me encantaría tocar con Gustavo Dudamel, otra vez con Alondra de la Parra, con la Filarmónica de Berlín y pues en todos lados”.

Recientemente, María fue parte del Festival Paax GNP en Xcaret al lado de la directora de orquesta, Alondra de la Parra, experiencia que fue para ella de las mejores de su vida.

“Aprendí muchísimo. El festival era como una escuela. Aprendías de todos los artistas, y aparte todos súper amables, en los ensayos con la orquesta, pues los músicos daban su opinión y todos aportaban y nos apoyábamos entre todos. Haces amigos muy rápido, todos estamos en el mismo mundo y nos entendemos."

"A Alondra yo la admiro muchísimo porque es una mujer que ha pasado por muchas cosas, como misoginia y discriminación, y porque siento que siempre piensan que las mujeres tenemos como un 'truquito' para destacar, pero a Alondra yo la admiro mucho por eso, porque ha luchado muchísimo y trabajado mucho, y ahorita es Alondra de la Parra”, comentó la pianista, y agregó que se sintió muy relajada sobre el escenario en esta ocasión, “nunca me había sentido tan relajada, de verdad. Sí estaba bien nerviosa antes de salir, pero ya cuando estaba en el escenario con ella, me relajó mucho, y pensar que estaba mi familia en el público, que estaba con una orquesta increíble, que estaba con Alondra”.

Vestido: Maje / Aretes: Uno de 50 Foto: JDS Agencia



SOBRE EL ESCENARIO

María también nos confesó cómo es que vence los miedos y los nervios, “la verdad nunca se me van, esta vez sí estuvo raro que se me hayan ido los nervios, pero siempre, siempre se quedan, pero pues es parte de la experiencia. Yo lo que intento es pensar que ya estudié mucho, solamente es cambiar de escenario y ya”.

Además, nos contó que una de las presentaciones que más la han marcado fue con Javier Camarena en El Palacio de Bellas Artes en 2021.

“Bellas Artes ha sido mi sueño desde como los cuatro años y me encantó”, y por supuesto, ahora con Alondra de la Parra.

La joven artista se prepara arduamente todos los días, y nos contó un poquito de cómo es su día a día.

“Me levanto medio tempranito para arreglarme, porque me tardo un buen. Luego desayuno y me pongo a estudiar. Puede que en la mañana haga la mitad de las horas que hago (de piano). Hago como tres y luego la hora de la comida, y luego otras tres o a veces las hago seguidas. Después descanso y estoy con mis papás, juego con mis perros, hablo con mis amigas, salgo y duermo mucho. Me encanta dormir”.

También nos confesó que le gusta cantar (aunque le da pena hacerlo en público), pintar, hacer TikToks, salir con sus amigas, ir al cine, nadar, ver Netflix y estar con sus papás.

Al hablar de explorar nuevos géneros musicales, María nos contó que le encantaría probar el jazz.

“Me da curiosidad el jazz. Ahora que estuve en el Festival con Alondra, había muchísimo jazz, especialmente en los conciertos de las 10:00 p.m., era diferente, porque los de las 6:00 p.m. eran más sinfónicos y más tarde era jazz, salsa, y había un pianista en particular que se llama Thomas Enko y es un genio, él me está inspirando a entrar a este género”, finalizó.

Falda y suéter: Sandro / Botas: Maje / Collar amarillo: Iconique Foto: JDS Agencia

HA DICHO

“Si trabajan muy duro, al final los sueños sí se cumplen”.

MÁS SOBRE MARÍA

¿ALGUIEN A QUIÉN ADMIRAS?

De música clásica, Martha Argerich, Daniel Barenboim. De pop, Lila Downs, Jesse & Joy, Harry Styles y Justin Bieber.

¿TU CANCIÓN FAVORITA?

Yo creo que alguna canción de Mecano. Un día estaba escuchando Mecano con mi mamá y me empezó a contar historias de que cuando ella era jovencita se compró el disco de Mecano y empezamos a llorar las dos hablando de eso.

¿TRES EMOCIONES QUE VIVAS AL TOCAR EL PIANO?

Emoción, nervios y concentración.

¿TIENES UN RITUAL ANTES DE SALIR A ESCENA?

Agarro mucho los pines de mi abuelita y de mi tía, y mi collar.

EL MEJOR CONSEJO QUE TE HAN DADO:

Que yo y el piano somos uno mismo, nada más somos nosotros y que la gente alrededor y los comentarios de alrededor no importan, que no les haga caso, que somos yo y el piano. Y me lo dijo Alondra de la Parra.

Por Ailedd Menduet

Fotos: JDS Agencia / Maquillaje y peinado: Timea Patvaros para Revlon México y Hot Tools / Locación: Hotel Volga

MAAZ