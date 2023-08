Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 29 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 29 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

La belleza explota para ti este día; aprovecha ese recurso que tienes escondido Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tendrán la energía de mil caballos, pero controlen esos impulsos antes de que terminen metidos en problemas. Pongan su ego en pausa y escuchen a los demás de vez en cuando.

Inicia esta semana con toda la actitud y date la oportunidad de consentirte y de ir por todo eso que te mueve el piso y todos tus deseos. Algunas veces te atontas mucho pues sueles esperar recibir lo mismo que das y ofreces.

En las cuestiones del amor te has vuelto algo frío y eso se debe a las traiciones que has recibido en tu pasado, ya deja eso por la paz y aprende a volver a creer en las personas, cree en hechos y no solo en palabras..

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las oportunidades están llamando a tu puerta, así que no te quedes plantado en tus viejas costumbres. Sentirás miedo por ciertas situaciones que pasarán a tu alrededor en estos días.

Si tienes una relación ten mucho cuidado pues tu pareja ha sentido dudas con el cariño o amor que le profesas. No permitas que tus deseos se repriman por los pensamientos pesimistas de otras personas que quieren hacerte ver tu suerte.

Estarás en un tono algo confuso en estos días, hay ciertas situaciones que te incomodan y te traen con la cabeza vuelta loca. Ten presente que la vida es bien corta así que échale ganas a lo que quieres para que lo logres.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, esta semana, enfócate en un par de cosas en lugar de querer abrazar el universo entero. No dejes que tus charlas internas te vuelvan loco.

No dejes de creer en el amor pues aunque lo dudes existe y se presentará en el momento adecuado en tu vida, cierra ciclos del pasado, perdónate tus faltas y errores y aprende de cada golpe que la vida te ha dado pues ahí está la clave para que logres mejorar y crecer como persona y ser humano.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, usa esa intuición para resolver problemas en lugar de crearlos. Si tienes una relación hay posibilidades de celos.

Ten bien presente que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo así que no esperes que las cosas te caigan del cielo. Si cuentas con un amor a distancia, poco a poco el tiempo comenzará a enfriar esa relación.

Manda lejos a quien está y no está en tu vida, recuerda que las cosas que te prometen las tienen que demostrar con hechos y no solo con palabras que al final se las lleva el viento.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, esa confianza es genial, pero cuidado con cruzar la línea hacia la arrogancia. Si tienes pareja ten cuidado pues los celos podrían gobernarte al punto de crear conflictos innecesarios con el ser amado.

Manda a la tiznada quien solo llega cuando tiene una necesidad, necesitas deshacerte de todas esas personas que solo te ponen de malas; aprende a darte tu lugar.

Tu carácter algunas veces deja mucho que desear, pon las cosas en claro con esa persona con la que has tenido problemas, tu orgullo podría ocasionarte problemas con esa persona.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este período, dedica tiempo a relajarte un poco. No todos los errores merecen tu atención minuciosa. En lugar de preocuparte por la perfección, concéntrate en cuidarte a ti mismo.

Si ya tienes una relación ponte las pilas pues tu pareja ha sentido dudas pues te ha sentido distante. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien tristes pues te darás cuenta de que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas a encontrar en tu interior y no en el de otras personas.

Centra tu atención y tiempo en ir tras tus metas, no permitas que nadie te haga sentir mal, el problema en ti es que sueles esperar recibir lo mismo que ofreces pero estas rodeado de tanta gente tonta que solo te llegan a decepcionar.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, a veces, seguir tu instinto es lo que realmente necesitas. Y deja de evitar los conflictos, algunas discusiones son necesarias.

No dudes más al amor ni tengas miedo de entregarte a esa persona que mueve tu mundo pues podría ser demasiado tarde y al final terminarás arrepintiéndote.

Si tienes ya una relación una amistad va llenarte el buche de piedritas en contra de tu pareja, no creas todo lo que te dicen, si sientes dudas del ser amado no vale la pena seguir ahí.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, controla esos celos y esa tendencia a guardar secretos. Abre tu corazón un poco y verás cómo mejora tu vida.

Es posible que se lleve a cabo un evento social o fiesta en la que no serás requerido o requerida, a la tiznada. No te mortifiques por esas cuestiones que fiestas te van a sobrar.

Tu buen humor de ver la vida podría ayudarte mucho a conquistar al ser amado; sin embargo, debes aprender que las cosas llevan un tiempo, eres muy de aflojar en las primeras citas y eso mata el deseo de la conquista y se pierde el encanto, recuerda que entre más difícil te hagas más se van engreír a ti, llévate las cosas tranquilas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, sí, te encanta explorar, pero también necesitas plantar tus pies en algún momento. Reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo en lugar de solo buscar la próxima emoción fugaz.

No dependas de nadie y aprende a vivir en soledad que cuando lo logres te darás cuenta que la felicidad está en ti y no en otra persona.

Es momento que pienses bien hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograrlo, caes en juegos bien tontos y eso te arruina tu estabilidad, hay personas que con solo un mensaje o llamada logran cambiar tu día pero eso se llama dependencia emocional o conocido comúnmente como falta de amor propio.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la vida no es solo una lista interminable de tareas. Dedica tiempo a las relaciones y permítete disfrutar un poco.

No todos demuestran su amor igual que tu pero eso no significa que no te amen. Si tienes ya una relación se torna un enfrentamiento o discusión por mal entendido, si dudad del amor o fidelidad de tu pareja no tiene caso que sigas ahí.

No te permitas confundirte una vez más, no inicies una relación si no estás seguro o segura de tus sentimientos o podrías cometer grandes errores, algunas veces caes mucho en depresiones tontas que no te van a llevar a ningún lado.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tus ideas son geniales, pero asegúrate de aterrizarlas. Y por favor, no te distancies tanto de tus seres queridos.

Confirmarás eso que siempre sospechaste sobre cierta persona, no te desanimes ni te decepciones, recuerda que estas situaciones sirven para darte cuenta las personas que te rodean y poder despojarte de toda esa plaga que solo te busca cuando tiene una necesidad.

Hay muchas envidias en trabajo o en escuela, no cuentes tanto tus planes pues muchos de ellos no se dan por la mala energía que te llega por parte de tus enemigos.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Practica un poco de autoafirmación y no dejes que los demás te arrastren en todas direcciones. Cambio de imagen podría beneficiarte en esta semana.

Dolores de cabeza y estrés por trabajo o una decisión que tendrías que tomar. Algunas veces caes en juegos muy absurdos o sueles bajar mucho tu nivel para complacer o quedar bien con personas de las cuales al final no obtendrás nada.

Extrañarás más que nunca a una persona que fue muy importante en tu vida. Amor de una noche podría surgir en esta semana, cuídate mucho porque podría resultar algún embarazo

DRV