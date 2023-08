¿Red flags? Mujer con relación a distancia hace que su novio firme un acuerdo donde indica que lo demandará si le es infiel

En TikTok se puede encontrar todo tipo de videos. Desde los que causan gracia, los que generan demasiada ternura y hasta los que llegan a ocasionar mucha polémica. Esto pasó con el caso de una joven de Estados Unidos quien decidió contar en un corto clip sobre su relación que ahora será a distancia y le hizo firmar a su novio un documento que indica que lo demandará si es infiel.

Devon Motley (@devonrainmotley) y Geren Gathright compartieron en la red social china el momento en que firmaron un documento para cubrirse en caso la relación terminase mal por estar a distancia. Entre cuyas ‘violaciones’ se encuentran calumniar, descuidar y "hacer trampa", pero también incluye que el término de la relación no puede darse hasta setiembre de 2024.

“Ambas partes deben hacer lo siguiente: todos los problemas con la parte contraria deben comunicarse a la atención de la parte en cuestión... las discusiones deben resultar en una resolución, una disculpa y una acción final de afecto (la larga distancia requerirá que se envíe algún tipo de obsequio a la casa de cada parte)… la ubicación siempre debe estar activa. Cada llamada vista debe ser respondida. Debe llamar, al menos, una vez al día. Se debe mantener en contacto continuo durante todo el día. Ofrezca siempre una tranquilidad extra”, se lee en el contrato.

La historia generó un gran debate en un medio local de Estados Unidos que no dudó en comentar sobre esta decisión que tuvo la pareja. Pero lo importante que dijeron al finalizar la nota fue que el documento no es vinculante dado que no está certificado por un notario, por lo que, en los hechos, no podrían demandarse.

Este video de TikTok, rápidamente, se volvió viral, ya que muchos comenzaron a tildarla de tóxica por no confiar en su pareja y otros, inmediatamente, dijeron que era muy inteligente al decidir ser precavida y así evitar conflictos emocionales, en caso, su relación no pase la prueba del amor a distancia.

