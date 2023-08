El mejor cosplay de Ramona Flowers de Scott Pilgrim lo hizo una modelo estadounidense

Ramona Flowers es uno de los personajes más icónicos y queridos de la serie de cómics Scott Pilgrim, creada por el dibujante canadiense Bryan Lee O'Malley. Se trata de una joven estadounidense que se muda a Toronto y se convierte en el interés amoroso del protagonista, Scott Pilgrim, un músico sin rumbo que debe enfrentarse a sus siete exnovios malvados para conquistar su corazón. En esta ocasión su nombre se volvió tendencia luego de que la influencer estadounidense Drew (@candylion.cos) hiciera un cosplay de ella.

Muy pronto se estrenará una nueva versión. Foto: Netflix.

Esta chica es compleja y enigmática, que no revela mucho sobre su pasado ni sus sentimientos. Tiene un estilo propio y original, que se refleja en su forma de vestir, sus peinados y sus accesorios. Cambia el color de su pelo cada tres semanas, según su estado de ánimo o su personalidad.

La versión live action es muy popular. Foto: Scott Piligrim.

¿Cómo se vería Ramona Flowers si fuera humana?

A lo largo de la serie, lo lleva rosa, azul, verde, morado y rojo, entre otros tonos. Flowers no es una chica fácil de conquistar ni de entender. Tiene una historia amorosa complicada, marcada por sus siete exnovios malvados, que forman la Liga de los Ex Malvados de Ramona. Esta vez, la estadounidense Drew logró capturar la esencia de este personaje.

Le llovieron halagos. Foto: @candylion.cos / Instagram.

Ramona Flowers no es una chica perfecta, tiene sus defectos y sus inseguridades, que la hacen más humana; a veces es fría, distante o celosa, y otras veces es dulce, cariñosa o divertida. Su relación con Scott Pilgrim no es un cuento de hadas, sino una montaña rusa de emociones, conflictos y reconciliaciones. Es una chica realista y auténtica, que no se deja encasillar ni definir por nadie.

Aseguran que ella nació para recrear al personaje. Foto: @candylion.cos / Instagram.

¿Dónde ver y leer a Scott Pilgrim?

Scott Pilgrim es una serie de seis novelas gráficas publicadas entre 2004 y 2010 por la editorial estadounidense Oni Press. Su autor es Bryan Lee O'Malley, un dibujante canadiense que se inspiró en su propia vida y en sus gustos personales para crear esta obra. Sin embargo, hay una versión live action que se puede ver por Star Plus, pero también saldrá una versión animada para Netflix.

Muchos de sus fans sostienen que Scott Pilgrim es una obra innovadora y creativa, con un estilo gráfico influenciado por el manga japonés, pero también tiene rasgos propios y originales. Su narrativa es ágil y dinámica, con escenas llenas de humor, ironía y surrealismo.

