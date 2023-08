Medir las capacidades intelectuales de las personas es un trabajo para especialistas. Nuestra intención en este test de personalidad es proporcionarte una vía para que comprendas si tu inteligencia, en tanto habilidad para percibir ciertos detalles mínimos, están a la orden del día, o quizás solo dormidos.

¿Qué debo hacer en este test?

La prueba de hoy es simple. Consiste en revisar una imagen que se ha viralizado, donde solo tendrás que enfocarte en los protagonistas: los perros. Notarás que hay más de un posible can en la composición, pero deberás identificar la cantidad real.

Demuestra todo tu potencial y entusiasmo para responder esta gran pregunta, porque si bien puede que no mida del todo tu inteligencia, sí te dará luces sobre cómo puedes percibir ciertas situaciones en la vida real. Dicho esto, veamos la imagen.

Imagen del test de personalidad

Mide tu inteligencia respondiendo esta prueba: ¿cuántos perros hay?

Respuesta del test de personalidad

Quizás sí viste muchos cuerpos, varias cabezas, todas apiladas, pero fíjate bien: no hay un solo perro completo, sino varias formas incompletas. Así que la respuesta es que no hay un solo perro.

Si respondiste bien, quiere decir que eres una persona muy astuta e inteligente, pues lograste captar al mínimo detalle la 'trampa' de esta imagen y pudiste comprender los motivos que no hacía completo a un solo can. Si no fue así, tampoco te desanimes. Quiere decir que eres menos perceptivo o un poco más distraído, pero tu nivel de inteligencia dependerá de otros factores.

