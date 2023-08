Así luciría Mai Shinanui de King of Fighters en la vida real, según la Inteligencia Artificial

A través de redes sociales circulan diversas fotografías realizadas con la ayuda de la Inteligencia Artificial en las que se muestra cómo es que luciría en la vida real el icónico personaje de Mai Shiranui de “The King of Fighters” y como era de esperarse, estas increíbles postales causaron un gran furor entre los entusiastas de este afamado videojuego pues la versión hiperrealista de la joven peleadora provocó decenas de suspiros por su arrolladora belleza y apabullante sensualidad.

El encargado de realizar esta versión hiperrealista con la ayuda de la Inteligencia Artificial fue el artista digital que se identifica en plataformas digitales como “My Smart Arts”, quien anteriormente ya había causado furor con sus versiones hiperrealistas de otros personajes de “The King of Fighters” y fueron sus fans quien le pidieron que replicara el ejercicio, pero con Mai Shiranui, quien es considerada como el máximo ícono femenino de la referida saga de videojuegos de peleas.

Así se veía Mai Shiranui en su primera versión. Foto: FB: KOF Arcade

Así se vería Mai Shiranui en la vida real, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se apegó estrictamente a la versión original de Mai Shiranui para generar su versión hiperrealista y debido a ello se pudo ver a la joven oriental posar desde su minka, una casa japonesa tradicional donde se entrena y respecto a su apariencia física, se mostró a una joven esbelta de piel blanca, con una larga cabellera castaña, ligeros rasgos orientales y el tono de sus ojos era entre café y verde.

Así se vería Mai Shiranui en la vida real, según la IA. Foto: IG: mysmartarts

Como era de esperarse, la belleza de Mai Shiranui resultó arrolladora, pues poseía una figura sumamente espectacular, además, su atuendo contenía todos y cada uno de los elementos característicos de la peleadora, quien es ampliamente reconocida por pelear con su uniforme kunoichi del clan Shiranui, el cual, está compuesto por un sugerente yukata que se sostiene con una especie de faja, además, también estaba calzando sus características sandalias ninja.

La versión hiperrealista de Mai Shiranui provocó varios suspiros. Foto: IG: mysmartarts

Es importante señalar que, el único detalle que faltó en la versión hiperrealista de Mai Shiranui fueron sus famosos abanicos o sus sombrillas, los cuales, de forma recurrente utiliza como armas durante sus enfrentamientos, no obstante, fuera de ello, el resultado dejó maravillado a todos los seguidores de “The King Of Fighters”, quienes emitieron comentarios sumamente positivos para el responsable de generar estas imágenes que parecen ser auténticas fotografías.

Otros datos sobre Mai Shiranui

La primera aparición de Mai Shiranui ocurrió en el año de 1995 dentro del Real Bout Fatal Fury y hasta donde se sabe el personaje original sería un varón, sin embargo, SNK decidió generar un nuevo ícono femenino que compitiera directamente con Chun Li y fue así como se decidió que dicho personaje fuera una mujer y por ello también se estilizó su fisonomía, lo cual, le valió convertirse rápidamente en uno de los personajes más famosos de los videojuegos.

Mai Shiranui es uno de los personajes más famosos de KOF. Foto: FB: KOF Arcade

Durante la famosa saga de juegos, la edad de Mai Shiranui varía entre los 19 y 23 años, no obstante, no ha presentado cambios significativos en su apariencia y solo ha tenido algunas variantes en su vestimenta. Algunos de sus generales son que mide 1.65 m y pesa 48 kg, asimismo se sabe que sostiene una relación sentimental con Andy Bogard, otro de los personajes más famosos de “The King of Fighters”.

Mai Shiranui es el máximo ícono femenino de los videojuegos de pelea. Foto: FB: KOF Arcade

