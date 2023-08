Así se vería Blue Mary de King of Fighters en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Los seguidores del afamado videojuego The Kings of Fighters tuvieron que esperar casi tres décadas para saber cómo es que luciría en la vida real, Blue Mary, uno de los personajes más emblemáticos de dicha saga pues un creador de contenido recurrió a una plataforma que funciona con Inteligencia Artificial para hacer una versión hiperrealista de la famosa peleadora y el resultado fue más que espectacular pues más de uno quedó con la boca abierta.

El creador de contenido que realizó este ejercicio fue el artista digital identificado como EasonnLi, quien desde hace varios meses atrás ha cobrado relevancia en plataformas digitales por sus versiones hiperrealistas de distintos personajes animados creadas a partir de una plataforma de Inteligencia Artificial y en esta ocasión fue el turno de Blue Mary, cuyo personaje apareció por primera vez en el Fatal Fury 3: Road to the final victory de 1995 y debido a sus características tanto físicas como de pelea, rápidamente se convirtió en uno de los personajes más famosos de la saga de videojuegos.

Así lucía Blue Mary en sus primeras apariciones en KOF. Foto: FB: KOF Arcade

Para este ejercicio, EasonnLi, fue muy cuidadoso en sus peticiones a la Inteligencia Artificial y gracias a ello obtuvo como resultado una versión hiperrealista de Blue Mary más que apegada al personaje animado que todos recuerdan, por lo que, tal como lo imaginaban, la joven peleadora luciría más que atractiva si fuera una persona en la vida real.

Así se vería Blue Mary en la vida real, según la IA. Foto: TW: @EasonnLi

Más sobre el personaje de Blue Mary

De acuerdo con la ficha técnica oficial de Blue Mary en The King of Fighters su nombre real es Mary Ryan, quien nació el 4 de febrero de 1973 en la ciudad de Southtown en Estados Unidos y en la afamada saga de videojuegos es representada como una joven de alrededor de 22 años de edad que de profesión es agente secreto de la policía.

Según se sabe, Blue Mary adquirió sus habilidades en las artes marciales gracias a la influencia de su padre, quien era un policía y también era un peleador especializado en sambo, es decir una técnica de defensa personal sin armas que la que la joven peleadora se convirtió en una experta.

El personaje de Blue Mary tiene alrededor de 22 años de edad. Foto: FB: KOF Arcade

Como se dijo antes, el personaje de Blue Mary apareció por primera vez en el año de 1995 dentro del Fatal Fury 3: Road to the final victory, sin embargo, su primera participación en King of Fighters fue en la versión del 97 donde rápidamente se convirtió en uno de los peleadores favoritos de los entusiastas de dicho videojuego.

Blue Mary fue diseñada para lucir una figura sumamente estilizada. Foto: FB: KOF Arcade

En cuanto a su vida personal, se explica que Blue Mary solo tiene tiempo para su trabajo como agente secreto y para sus peleas, sin embargo, en distintas ocasiones se ha dejado ver que también le dedica parte de su tiempo a Terry Bogard, otro de los personajes más icónicos de KOF, con quien aparentemente tiene una relación sentimental, sin embargo, todavía no se ha abordado este tema en alguna entrega de la exitosa saga.

