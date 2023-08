Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el jueves 17 de agosto?

Aunque en nuestros días prácticamente no existe lugar en el planeta que no haya escuchado hablar del evangelio, no siempre fue así. De hecho, su divulgación fue una paciente labor que llevó varios siglos.

Uno de los responsables de la divulgación de la doctrina católica en Europa del Este, dominada durante siglos por la iglesia cristiana de oriente y las prácticas paganas, fue San Jacinto de Cracovia y esta es su historia.

San Jacinto de Cracovia fue encomendado por Santo Domingo de Guzmán para evangelizar Polonia. Foto: Wikimedia Commons

¿Quién fue San Jacinto de Cracovia?

Nacido como Jacobo, San Jacinto de Cracovia nació en el seno de una familia noble polaca, en el castillo de Lanka, en la localidad de Kamien. Su tío, un canónigo llamado Ivo, lo inspiró para convertirse en religioso.

Durante una visita al Papa en Roma, Jacinto conoce a Santo Domingo de Guzmán, quien lo convence para convertirse en misionero y llevar el evangelio a las regiones polacas, donde el idioma es considerado una barrera infranqueable.

Jacinto fundó una exitosa parroquia a las afueras de Cracovia. Foto: Wikimedia Commons

San Jacinto funda una iglesia de madera a las puertas de Cracovia, con lo cual crece rápidamente la fe en la región. Pronto, su prédica lo lleva más al oeste, llegando incluso a las puertas de Kiev, en Ucrania, y fundando los primeros conventos católicos en el este de Europa.

Se cree que San Jacinto fundó iglesias en Rusia, Finlandia y Suecia. Foto: Google Art Project

Las incursiones de Batou, nieto del gran Gengis Khan, repliegan los esfuerzos evangelizadores, por lo que San Jacinto debe volver apuradamente primero a Dantzig y luego a Cracovia, donde se confina hasta su muerte.

Se dice que San Jacinto fue responsable de fundar conventos e iglesias en territorios tan alejados como Finlandia, Suecia, Escocia y Rusia, y por ello es considerado como uno de los más importantes religiosos que ha tenido la orden dominica en su historia.

Jacinto es considerado uno de los principales santos dominicos. Foto: Google Art Project

