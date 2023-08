Viene un cambio importante, así será la suerte de los signos del zodiaco, según la astrología

Agosto está cargado de energía, al finalizar el mes tendremos una segunda Luna Llena que nos aportará la energía necesaria para el cambio que estamos esperando, y es que estos inicios de ciclo son muy benéficos de manera energética, así lo han hecho saber diferentes astrólogos quienes nos dan recomendaciones para sacar provecho de esa energía astral.

El resto del mes vienen eventos astrológicos que nos ayudarán a mejorar las actividades del día a día, pero debemos ser muy receptivos para poder lograr esos cambios que deseamos y de una vez por todas poner fin a esas conversaciones pendientes ya sea en materia de pareja o relaciones de trabajo.

Prepárate para nuevos retos de vida. Foto: Pexels

¿Cómo será la suerte de los signos en agosto?

De acuerdo con la astróloga venezolana Mia Astral la suerte, salud, trabajo y amor para los signos del zodiaco el resto del mes de agosto será de la siguiente manera. Consulta tu horóscopo y saca el mejor provecho de toda la energía de los astros para el resto del mes.

Libra

¿Qué pasó durante los últimos días de junio en cuanto a una relación romántica? ¿Cómo te sientes ahora? Esta semana se repite una alineación de ese momento, dándoles la oportunidad de revisar el tema nuevamente o de ver cómo pueden acercarse más ahora.

Escorpio

Es una semana muy Uraniana. Urano en Tauro está en más de tres conexiones y eso quiere decir que hay sorpresas con socios o pareja y aunque algo te reste un poco de control, te abre a nuevas posibilidades, mantén la mente abierta.

Sagitario

Este es un periodo de cambios inesperados o repentinos en horarios, rutinas, o planes que tenían fechas establecidas. ¡Ten paciencia! En septiembre entenderás que estos cambios fueron para mejor, que eran un sacudón necesario para no ser tan rígido y dar espacio a las espontaneidad.

Capricornio

Es una semana de flashes intuitivos, impulsos creativos y también de impulsividad al ir por algo que deseas demasiado, que tiene que ver con romance o reinvención creativa. Urano está muy activo en Tauro, llamándote a tener nuevas experiencias qe te hagan sentir vivo.

Acuario

La semana pasada tuvimos "Venus nueva" en Leo y esta semana será la luna nueva en este signo. Este es un espacio en el que una relación inicia una nueva etapa o estás abriéndote a nuevas relaciones. Igual sabes que Venus estará retro hasta el inicio de septiembre, por eso, a mitad de ese mes esto será mucho más evidente.

Piscis

El 16 de agosto tenemos luna nueva en leo que propone una nueva etapa para mostrar de manera diferente tus talentos y también un merecido cambio de look o estilo. Eso sí hay que esperar a que Venus esté directa para actuar sobre esto. Así que por ahora solo ve planificando.

Aprovecha la energía astral para atraer la abundancia. Foto: Pixabay

Aries

Con la luna nueva en leo estarán surgiendo ideas y también propuestas para proyectos o plane spersonales excitantes. Sin duda en la zona leo de tu carta hay energía de novedades y apertura que debes aprovechar. Solo recuerda que en temas del corazón es prudente seguir observando tu relación contigo y autovaloración mientras Venus siga retrógrado hasta el inicio de septiembre.

Tauro

Si estás planificando una renovación del hogar o mudanza, estás en sintonía con las alineaciones del momento, pero recuerda que Venus sigue retro hasta el inicio de septiembre. Ahí sería mejor empezar todo ese proceso.

Géminis

¿Qué pasó cerca del 28 de junio con amigos? ¿Hubo algún malentendido o momento en el que no te sentiste tomado en cuenta? Al inicio de esta semana Venus retro repite trino a Quirón, dándote la oportunidad de ver de nuevo esa situación, pero desde otro lugar para enmendar.

Cáncer

La luna nueva en Leo tiene tensiones en su punto, para sacarte d eun tren de visión hacia un mindset más despierto y de conexión con otras personas. Esto será genial para idear nuevos proyectos, dejar de repetir temas, buscar nuevos intereses y tener más experiencias en tu día a día.

Leo

La semana pasada tuvimos venus nueva en tu signo y esta semana es tu luna nueva, seguro sientes que estás en un periodo de renovación. Este proceso que empezó en junio y termina en octubre está poniéndote en contacto con quien eres y con tus más profundos deseos.

Virgo

Por muy loca que parezca una intención de crecimiento, aprendizaje, tomar o dar cursos y conocer otros países, do it! Y ahora más con la luna nueva de leo de esta semana. Esto no se trata de un deseo concedido, sino de ir ampliando tus límites en lo que crees posible para ti, por ahí se empieza.

